قیمت جهانی طلا ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، بدون تغییر ماند و در سطح ۴۱۶۲ دلار و ۹۸ سنت ثابت ایستاد. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۱ درصد کاهش، به ۴۱۵۸ دلار و ۶۰ سنت رسید.

برخی از مقامات فدرال رزرو، به رهبری جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و کریستوفر والر، از مقامات بانک مرکزی آمریکا، اظهار کردند: کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر ممکن است به دلیل ضعف بازار کار که فشار نزولی بر بازده اوراق خزانه وارد می‌کند و تقویت پیش‌بینی‌های مثبت در بازارهای آتی، ضروری باشد.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در معاملات روز گذشته نزدیک به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود باقی ماند.

کوین هاست مشاور اقتصادی کاخ سفید و به عنوان نامزد اصلی رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد نرخ بهره باید پایین‌تر باشد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر فدرال رزرو را ۸۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند. طلای بدون بازده معمولاً در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد خوبی دارد.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های منتشر شده روز چهارشنبه نشان داد که آمار متقاضیان آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای مزایای بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند، هفته گذشته کاهش یافته است. اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا نیز در ماه نوامبر تحت تأثیر نگرانی شغلی و چشم‌انداز مالی، تضعیف شد.

دویچه بانک در روز چهارشنبه، پیش‌بینی قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۲۶ را به دلیل ثبات جریان سرمایه‌گذاری و تقاضای مداوم بانک‌های مرکزی از ۴۰۰۰ دلار به ۴۴۵۰ دلار افزایش داد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره در سطح ۵۳ دلار و ۳۴ سنت بدون تغییر ماند و ثابت ایستاد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۵۸۳ دلار و ۹۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۴۱۷ دلار و ۵۶ سنت معامله شد.