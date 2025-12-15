افزایش قیمت طلا با تضعیف دلار؛ نگاه بازار به گزارش اشتغال آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بهدلیل کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا افزایش یافته است. سرمایهگذاران در انتظار انتشار دادههای اشتغال آمریکا هستند تا نشانههای روشنتری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو بهدست آورند. در همین حال، قیمت نقره پس از رشد قابل توجه در هفته گذشته، در محدودهای تقریباً ثابت معامله میشود.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۶۲ درصد افزایش به ۴۳۲۶ دلار و ۹۵ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۶۹ درصدی، در سطح ۴۳۵۸ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.
بهای طلا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است.
شاخص دلار در نزدیکی پایینترین سطح خود در دو ماه گذشته قرار دارد که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده است. همچنین بازده اوراق دهساله خزانهداری آمریکا کاهش یافته است.
فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و اکنون بازارها بر چشمانداز سیاست پولی این نهاد تمرکز کردهاند. با این حال، تداوم فشارهای تورمی و نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار کار آمریکا، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را محدود کرده است.
برخی مقامات فدرال رزرو معتقدند سطح فعلی تورم هنوز بالاتر از آن است که امکان تسهیل بیشتر سیاست پولی فراهم شود. در حال حاضر، سرمایهگذاران انتظار دارند نرخ بهره طی سال آینده میلادی دو بار کاهش یابد؛ با این حال، گزارش اشتغال آمریکا که بهزودی منتشر میشود، نقش تعیینکنندهای در مسیر تصمیمگیری فدرال رزرو خواهد داشت.
سرمایههای بدون بازده مانند طلا معمولاً در محیط نرخ بهره پایین، عملکرد بهتری دارند.
در بازار نقره، قیمت این فلز گرانبها با ۰.۰۸ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۸۰ سنت رسید. نقره در معاملات روز جمعه رکورد ۶۴ دلار و ۶۵ سنت را ثبت کرده بود.
قیمت نقره از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۱۵ درصد افزایش یافته است؛ کاهش ذخایر، رشد تقاضای صنعتی و قرار گرفتن این فلز در فهرست منابع معدنی حیاتی آمریکا از مهمترین عوامل این جهش قیمتی عنوان میشود.
در میان سایر فلزات گرانبها، پلاتین نیز با ۱.۰۴ درصد افزایش به ۱۷۶۵ دلار و ۳۴ سنت رسید.
نظر شما