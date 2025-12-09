به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه در ادامه روند نزولی روز گذشته کاهش یافت. بازارها در حال ارزیابی تأثیر مذاکرات صلح برای پایان جنگ اوکراین و همچنین سیاست پولی آتی بانک مرکزی آمریکا هستند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۵ سنت معادل ۰.۲۲ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۳۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۱۹ سنت معادل ۰.۳۲ درصد کاهش، در سطح ۵۸ دلار و ۶۹ سنت معامله شد.

هر دو شاخص نفتی روز دوشنبه پس از ازسرگیری تولید در میدان قرنه غربی –۲ عراق، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان، بیش از یک دلار در هر بشکه افت کردند. تحلیلگران می‌گویند این خبر نگرانی‌ها از اختلال عرضه نفت عراق را از میان برد و تمرکز بازار را دوباره به سمت مازاد عرضه و ضعف تقاضا بازگرداند.

در جبهه سیاسی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از دیدار در لندن با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا، قرار است طرحی برای صلح به آمریکا ارائه کند. به گفته کارشناسان، در صورت شکست این گفت‌وگوها احتمال افزایش بهای نفت وجود دارد، اما در صورت ادامه روند صلح، بازگشت نفت روسیه به بازار می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.

برخی منابع دیپلماتیک نیز گفته‌اند کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا در حال بررسی تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه و محدودیت کامل خدمات دریایی با هدف کاهش درآمدهای نفتی مسکو هستند.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) روز چهارشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام کند. بازارها ۸۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد. کاهش نرخ بهره معمولاً با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد تقاضا برای انرژی، از جمله نفت، همراه می‌شود.