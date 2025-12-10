ثبات نسبی نفت در آستانه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه با نوسانی جزئی تقریباً ثابت ماند. نگرانیها درباره مازاد عرضه جهانی مانع از رشد قیمت شده و سرمایهگذاران چشم به نتایج مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین دوختهاند.
در لحظه تنظیم خبر، بهای نفت برنت دریای شمال با افزایش ۹ سنت معادل ۰٫۱۵ درصد، در سطح ۶۲ دلار و ۳ سنت در هر بشکه معامله شد.
همچنین نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با رشد ۱۲ سنت معادل ۰٫۲۱ درصد، به ۵۸ دلار و ۳۷ سنت رسید.
فشار عرضه و چالش صادرات روسیه
تحلیلگران بازار انرژی میگویند در حالی که بازار نفت بهتدریج با افزایش حجم عرضه روبهرو میشود، تولید و صادرات روسیه همچنان در معرض خطر قرار دارد.
بهرغم افزایش صادرات دریایی روسیه در هفتههای اخیر، گزارشها نشان میدهد محصولات نفتی این کشور با مشکل در یافتن خریداران جدید مواجهاند؛ موضوعی که میتواند باعث تداوم فشار قیمتی در کوتاهمدت شود.
انتظار برای نتیجه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
در عرصه سیاسی، رئیسجمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، اعلام کرد کشورش بههمراه شرکای اروپایی بهزودی اسناد اصلاحشده قرارداد صلح را برای پایان دادن به جنگ در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد داد.
تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت نهایی شدن این توافق، احتمال لغو بخشی از تحریمهای بینالمللی علیه شرکتهای روسی وجود دارد؛ اتفاقی که میتواند عرضه نفت تحریمشده روسیه را بار دیگر به بازار جهانی بازگرداند و بر مسیر قیمتها فشار نزولی وارد کند.
افزایش تولید نفت آمریکا؛ رکورد جدید در راه است
در همین حال، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در گزارش تازه خود اعلام کرده است تولید نفت آمریکا در سال جاری میلادی احتمالاً به رکوردی جدید خواهد رسید.
این نهاد بینالمللی پیشبینی خود از تولید روزانه نفت خام آمریکا را ۲۰ هزار بشکه افزایش داده و سطح متوسط تولید را برای ۲۰۲۵ در حدود ۱۳٫۶۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.
آژانس انرژی تصریح کرد رشد فناوری حفاری و افزایش بهرهوری میدانهای شیل، مهمترین عوامل این رکورد تازه محسوب میشوند.
چشمانداز کوتاهمدت بازار
کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند در کوتاهمدت قیمت نفت بین ۶۰ تا ۶۳ دلار نوسان خواهد داشت و ادامه روند فعلی منوط به نتیجه مذاکرات روسیه و اوکراین و میزان تبعیت اعضای اوپکپلاس از سقف تولید در سهماهه نخست ۲۰۲۵ است.
در مجموع، بازار نفت در وضعیت انتظار و بی تصمیمی قرار دارد: از یکسو احتمال بازگشت نفت روسیه و افزایش عرضه، و از سوی دیگر نگرانی از کاهش تقاضا در زمستان پیشرو، باعث شده قیمتها در محدوده فعلی بدون جهت مشخص نوسان کنند.
نظر شما