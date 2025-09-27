برنت ۷۰ دلار و ۱۳ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت بهدنبال حملههای پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه و کاهش صادرات سوخت این کشور افزایش یافته است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۱ سنت معادل ۱.۰۲ درصد افزایش به ۷۰ دلار و ۱۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۴ سنت معادل ۱.۱۴ درصد افزایش ۶۵ دلار و ۷۲ سنت معامله میشود.
هر دوی این شاخصهای نفتی بیشترین افزایش قیمت را از اواسط ژوئن ثبت کردهاند. بازارها همچنان بر شرایط بین روسیه و اوکراین تمرکز کردهاند و عقیده دارند این حملههای پهپادی روبهافزایش خواهد بود.
الکساندر نوواک معاون نخستوزیر روسیه در روز پنجشنبه گفت این کشور یک ممنوعیت نسبی بر صادرات دیزل تا پایان سال جاری میلادی وضع کرده و ممنوعیت فعلی بر صادرات بنزین را تمدید میکند.
کاهش ظرفیت پالایشگاهی در روسیه باعث کمبود درجات خاصی از سوخت در برخی مناطق شدهاست.
علاوهبر حملههای پهپادی اوکراین، اقدام دولت آمریکا هم از قیمت نفت حمایت کردهاست. ترامپ همچنان متحدان خود را برای کاهش واردات از روسیه تحت فشار قرار میدهد. هند و ترکیه احتمالاً واردات از این کشور را پایین میآورند.
هشدار ناتو درمورد پاسخ به نقض بیشتر حریم هوایی کشورهای عضو آن تنشهای ناشی از جنگ در اوکراین را تشدید کرده و دورنمای تحریمهای بیشتر علیه صنعت نفت روسیه را تقویت کردهاست.
در زمینه عرضه، صادرات نفت خام عراق از منطقه نیمهخودمختار کردستان قرار است امروز از سر گرفته شود.
در زمینه تقاضا، دفتر تحلیلهای اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم سال جاری میلادی ۳.۸ درصد بهصورت سالانه رشد داشته است.
اطلاعات اقتصادی مثبت آمریکا فدرال رزرو را درمورد کاهش بیشتر نرخ بهره محتاطتر میکند.
