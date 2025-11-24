امید به قرارداد صلح روسیه و اوکراین، قیمت نفت را تحت فشار گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روند نزدیکشدن به یک قرارداد صلح میان روسیه و اوکراین و تقویت دلار آمریکا موجب فشار بر قیمت نفت و تداوم نگرانیها در بازار انرژی شده است.
امروز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با رشد جزئی ۲ سنت معادل ۰.۰۳ درصد به ۶۲ دلار و ۵۸ سنت رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با کاهش ۱ سنت معادل ۰.۰۲ درصد در سطح ۵۸ دلار و ۵ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی طی هفته گذشته حدود ۳ درصد افت را تجربه کرده و به پایینترین سطح از ۲۱ اکتبر رسیدهاند. بازار نگران است که توافق صلح احتمالی، منجر به لغو تحریمهای نفتی علیه مسکو شده و با ورود گسترده نفت روسیه، عرضه جهانی را افزایش دهد.
به گفته تحلیلگران، اصرار قاطع دونالد ترامپ بر حصول توافق صلح – که از دید بازارها سریعترین مسیر برای آزادسازی بخش قابلتوجهی از عرضه نفت روسیه محسوب میشود – به موج فروش نفت در روزهای اخیر دامن زده است. این روند حتی اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریمهای تازه آمریکا علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل داشته است؛ تحریمهایی که از جمعه گذشته اجرایی شده و حدود ۴۸ میلیون بشکه نفت خام روسیه را در آبهای بینالمللی بلاتکلیف گذاشتهاند.
آمریکا و اوکراین روز یکشنبه از پیشرفت در مذاکرات مربوط به طرح صلح خبر دادهاند. این طرح شامل واگذاری بخشی از قلمرو توسط اوکراین و عقبنشینی از برنامه الحاق به ناتو است. ترامپ مهلت دستیابی به توافق را تا پنجشنبه این هفته اعلام کرده، در حالی که اروپا به دنبال دستیابی به توافقی با شرایط مطلوبتر است.
در صورت نهایی شدن توافق، تحریمها علیه صادرات نفت روسیه برداشته خواهد شد. بر پایه دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روسیه سال گذشته میلادی دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان پس از آمریکا بوده است.
افزایش عرضه بالقوه نفت، همراه با ابهام در سیاست نرخ بهره فدرال رزرو، میل سرمایهگذاران را کاهش داده است. با اینحال، پس از اظهارات جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده افزایش یافته است.
از سوی دیگر، شاخص دلار به بالاترین سطح از اواخر ماه مه رسیده که خرید نفت را برای دارندگان ارزهای غیر دلاری گرانتر میکند و فشار دیگری بر بازار وارد ساخته است.
