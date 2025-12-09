  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

مدیرعامل آبفا کرمان: ۷ شهر استان کرمان در شرایط بحرانی آب قرار دارند

مدیرعامل آبفا کرمان: ۷ شهر استان کرمان در شرایط بحرانی آب قرار دارند

کرمان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: ۹۴ درصد منابع آب در استان کرمان زیرزمینی است و با کاهش بارش ها، ۷ شهر در شرایط بحرانی قرار دارد و ۶۲۸ روستا هم درگیر تنش آبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گذر موفق صنعت آب و برق از تابستان گفت: صنعت آب و برق در تابستان امسال با گرمای بی سابقه و ناترازی حوزه برق با انسجام خوب و با حمایت‌های وزارت نیرو توانست با موفقیت از این شرایط عبور کند.

وی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر اظهار داشت :۹۴ درصد منابع آب در استان کرمان زیرزمینی است و با کاهش بارش‌ها، ۷ شهر در شرایط بحرانی قرار دارد و علاوه بر آن ۶۲۸ روستا هم درگیر تنش آبی هستند.

وی اعتبار مورد نیاز برای جداسازی فیدرهای آب را ۲۵۰ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: برای این جداسازی باید ۱۷۰ کیلومتر خط برق اجرا شود تا در تابستان با قطعی مواجه نشویم.

عبدیان، ادامه داد: تعدادی دیزل ژنراتور آماده به کار داریم، تعدادی به تازگی خریداری و تعدادی در حال خرید است تا در صورت نیاز به کار گرفته شوند.

وی به گذر موفق از تابستان گذشته اشاره کرد و افزود: در تابستان گذشته ۱۰۳ حلقه چاه حفر و تجهیز و ۳۷۳ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شد و برای تابستان آینده نیز باید ۸۵ حلقه حفر و تجهیز شود و این امر نیازمند حمایت ویژه است تا تابستان آینده را با موفقیت و با کمترین تنش پشت سر گذاریم.

کد خبر 6682801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کریم IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بارندگی میشه مدیریت نمیشه.. باید آب بندهایی اطراف بیابان‌ها درست بشه تا هدر نرود آب بارندگی.. وخیلی کارای سختی نیست ولی انجام نمیشه...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها