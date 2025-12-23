علیرضا عادلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عمده حوزه بالادستی سد جیرفت برف گیر است، اظهار داشت: هم اکنون ۳۰ درصد از مخزن این سد آبگیری شده و پیش بینی میشود حجم ذخیره آن در ماههای آینده به حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب برسد.
وی با بیان اینکه روان آب حاصل از ذوب تدریجی برفها موجب افزایش پیوسته ورودی سد خواهد شد افزود: در پی بارندگیهای اخیر حدود ۲۴ میلیون مترمکعب به حجم دریاچه سد افزوده شده و در حال حاضر ورودی سد جیرفت به ۶۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.
مدیر سد جیرفت با بیان اینکه بارندگیهای اخیر حدود ۱۰ درصد از ظرفیت مخزن را آبگیری کرده است، تصریح کرد: روند ورودیها همچنان افزایشی است و اکنون ۳۰ درصد از مخزن سد دارای آب میباشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرایط مطلوبتری را نشان میدهد.
عادلی، با اشاره به ظرفیت مخزن سد جیرفت خاطرنشان کرد: ظرفیت اولیه این سد ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که پس از بارندگیها و به دلیل افزایش تراز مخزن به ۹۰ میلیون مترمکعب رسیده و با تداوم شرایط فعلی و همزمان با ذوب گسترده برفها امکان افزایش ذخیره تا سقف ۱۵۰ میلیون مترمکعب در ماههای آینده وجود دارد.
وی وسعت حوزه آبریز سد جیرفت را حدود هشت هزار کیلومتر مربع عنوان کرد و گفت: این حوزه مناطق رابر، بافت، ساردوئیه و اسفندقه و … را شامل میشود که اغلب کوهستانی و برف گیر هستند و همین موضوع سبب شده است ورودی آب به سد به صورت تدریجی اما پایدار در حال افزایش باشد.
