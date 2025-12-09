هوای اصفهان همچنان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح سه‌شنبه هجدهم آذرماه با میانگین ۱۳۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد و بزرگراه خرازی با عدد ۱۵۶، میدان انقلاب ۱۶۶، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۲، رودکی ۱۶۱، سپاهان‌شهر ۱۷۱، فیض ۱۵۸ و کردآباد ۱۷۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۴، پارک زمزم ۱۰۳، رهنان ۱۲۲، خیابان زینبیه ۱۲۵، کاوه ۱۲۳، ولدان ۱۲۷ و هزار جریب ۱۱۹ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در میرزا طاهر با عدد ۹۶ AQI قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز نیز ایستگاه شهرهای خمینی شهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شاهین شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که تا امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی دارد اما از اواسط روز به سبب فعالیت سامانه ناپایدار بارش‌زا وضعیت کیفی هوا در مناطق مرکزی کاهش می‌یابد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.