معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به نفوذ تدریجی سامانه بارشی به استان تا اوایل هفته آینده بهطور متناوب در سطح استان شاهد بارش برف و باران و در کولاک برف و همچنین وقوع پدیده مه و کاهش دید خواهیم بود.
وی تصریح کرد: شدت فعالیت این سامانه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میباشد و انتظار میرود در اغلب نقاط استان شاهد فعالیت این سامانه باشیم.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: هشدار هواشناسی سطح نارنجی روز یکشنبه صادر شد و طی آن به رانندگان تاکید شد ضمن بههمراه داشتن تجهیزات زمستانه احتیاط لازم را در تردد داشته باشند.
نوروزی ادامه داد: همچنین طی این مدت باید از انجام سفرهای غیرضروری خودداری شود و انجام فعالیتهای کوهنوردی مخاطرهآمیز است و سازههای سبک و موقتی باید از استحکام کافی برخوردار باشند.
وی بیان داشت: به شیلاتداران توصیه میشود نسبت به کنترل و تنظیم آب ورودی به استخرهای پرورش ماهی توجه لازم را داشته باشند و نباید محلولپاشی و سمپاشی باغات در این مدت صورت گیرد.
