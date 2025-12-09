  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

نبود برنامه‌ریزی منسجم در اعزام نمایندگان ایران به مجامع جهانی ICT

نبود برنامه‌ریزی منسجم در اعزام نمایندگان ایران به مجامع جهانی ICT

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نبود برنامه‌ریزی منسجم و تیم‌های حرفه‌ای در اعزام نمایندگان ایران به مجامع جهانی ICT، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست تخصصی "رهیافت‌های مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال" امروز با حضور مدیران، متخصصان و جمعی از اعضای هیئت علمی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه، در این نشست نسبت به ضعف ساختارمند در حضور مؤثر ایران در رویدادهای بین‌المللی حوزه ICT هشدار داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

این نشست با حضور محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد عضو هیئت علمی پژوهشگاه و چهره باسابقه حوزه سیاست‌گذاری ICT،علیرضا توتونچیان مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه و بهزاد احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع بین‌المللی برگزار شد. در محورهای مطرح‌شده، سخنرانان بر ضرورت تشریح فعالیت‌های ایران در مجامع جهانی، تقویت حضور حرفه‌ای و مستمر کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی علمی، اهمیت انسجام تیم‌های اعزامی، استفاده از تجربه متخصصان خارج از کشور و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش نقش‌آفرینی ایران در نهادهای بین‌المللی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.

شیخی در آغاز این نشست با بیان اینکه حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی نتیجه برنامه‌ریزی، استمرار و تکیه بر افراد متخصص است، تصریح کرد که ساختار اعزام نمایندگان ایران در سال‌های گذشته فاقد ثبات و استراتژی روشن بوده است. رئیس پژوهشگاه ارتباطات گفت: کشورهایی مثل امارات، مالزی و اندونزی با تیم‌های ثابت و حرفه‌ای شرکت می‌کنند و به همین دلیل هر سال پیشرفت می‌کنند، اما ما در هر دوره یک فرد جدید می‌فرستیم و تجربه‌ها انباشته نمی‌شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در رویدادهای بین‌المللی افزود: در دوره‌ای که به‌عنوان نماینده وزارت ICT حضور داشتم، بارها دیدم که اعزام‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. در حالی که کشورهایی که موفق‌اند، با تیمی چندنفره، هدفمند و آماده حاضر می‌شوند. تغییر دولت‌ها نیز باعث شده پرونده حضور ایران در این مجامع دائماً از نو نوشته شود و آثار سال‌های قبل از بین برود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش پایانی سخنانش با بیان دو نکته اساسی گفت: اول اینکه باید از ظرفیت ایرانی‌های متخصص خارج از کشور استفاده کنیم و دوم اینکه حضور ما در این رویدادها نباید بدون نقشه راه باشد.

وی همچنین تأکید کرد: اگر قرار است سهم ایران در دیپلماسی فناوری و اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کند، باید استمرار، برنامه‌ریزی، تخصص و تیم‌محوری را جدی بگیریم. تنها در این صورت است که می‌توانیم نقش واقعی کشور را در این حوزه‌ها تثبیت کنیم.

کد خبر 6682846
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها