برگزاری نشست نقش رگولاتوری در توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه جنوب غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این نشست که با هدف تبیین نقش تنظیمگری حرفهای در توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز بررسی راهکارهای پیشبرد و تسریع ابرپروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTX) و پروژه (SWAP) در استان خوزستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مدیران ارشد و مسئولان استانی از جمله مدیران ارشد شهرداری اهواز، شهرداران مناطق هشتگانه کلانشهر اهواز و شهرهای تابعه استان خوزستان به همراه معاونین عمرانی و مدیران فناوری اطلاعات، مدیران دستگاههای اجرایی استان، خبرگان و متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان اپراتورهای ثابت و سیار حضور داشتند.
مدیرکل منطقه جنوب غرب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این نشست با اشاره به مأموریت اصلی این سازمان مبنی بر تنظیم بازاری رقابتی و نوآورانه با هدف توسعه و تسهیل دسترسی به خدمات با کیفیت و ایمن فاوا برای آحاد مردم گفت: این امر زمینهساز سهولت دسترسی عموم مردم به خدمات دولت الکترونیک و ایجاد شهر هوشمند است که با توجه به نیاز روزافزون به خدمات برخط و غیرحضوری، اهمیت ویژه ای دارد.
علیرضا ملکیجهان با تشریح ابعاد ابر پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) و جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی (SWAP)، این پروژهها را یکی از اولویتهای اصلی دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان و تأکید کرد: این پروژه در حال ارتقای مهمترین زیرساخت ارتباطی کشور است و در صورت تکمیل، برای سالهای آینده،کشور را در حوزه ارتباطات بینیاز کرده و پایهای محکم برای تحول دیجیتال فراهم میکند.
وی تصریح کرد: مهمترین هدف این ابر پروژه، توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش سهم بازارICT در تولید ناخالص ملی، رونق کسبوکارها و تسهیل انجام امور روزمره است و دستیابی به این اهداف، اهمیت اجرای موفقیتآمیز پروژه فیبر نوری را دوچندان میکند.
در ادامه این نشست، پنل پرسش و پاسخ با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرداریها و اپراتورهای متعهد در اجرای فیبر نوری برگزار و برخی از مشکلات مربوط به اجرای طرح در تعامل بین دستگاهها و اپراتورها مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد.
