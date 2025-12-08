  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

برگزاری نشست نقش رگولاتوری در توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه جنوب غرب

برگزاری نشست نقش رگولاتوری در توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه جنوب غرب

نشست تخصصی "نقش رگولاتوری در توسعه اقتصاد دیجیتال" به مناسبت بیست و دومین سالروز تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هفته پژوهش و فناوری در اداره کل منطقه جنوب غرب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این نشست که با هدف تبیین نقش تنظیم‌گری حرفه‌ای در توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز بررسی راهکارهای پیشبرد و تسریع ابرپروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTX) و پروژه (SWAP) در استان خوزستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مدیران ارشد و مسئولان استانی از جمله مدیران ارشد شهرداری اهواز، شهرداران مناطق هشت‌گانه کلانشهر اهواز و شهرهای تابعه استان خوزستان به همراه معاونین عمرانی و مدیران فناوری اطلاعات، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، خبرگان و متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان اپراتورهای ثابت و سیار حضور داشتند.

مدیرکل منطقه جنوب غرب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این نشست با اشاره به مأموریت اصلی این سازمان مبنی بر تنظیم بازاری رقابتی و نوآورانه با هدف توسعه و تسهیل دسترسی به خدمات با کیفیت و ایمن فاوا برای آحاد مردم گفت: این امر زمینه‌ساز سهولت دسترسی عموم مردم به خدمات دولت الکترونیک و ایجاد شهر هوشمند است که با توجه به نیاز روزافزون به خدمات برخط و غیرحضوری، اهمیت ویژه ای دارد.

علیرضا ملکی‌جهان با تشریح ابعاد ابر پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) و جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی (SWAP)، این پروژه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان و تأکید کرد: این پروژه در حال ارتقای مهم‌ترین زیرساخت ارتباطی کشور است و در صورت تکمیل، برای سال‌های آینده،کشور را در حوزه ارتباطات بی‌نیاز کرده و پایه‌ای محکم برای تحول دیجیتال فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین هدف این ابر پروژه، توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش سهم بازارICT در تولید ناخالص ملی، رونق کسب‌وکارها و تسهیل انجام امور روزمره است و دستیابی به این اهداف، اهمیت اجرای موفقیت‌آمیز پروژه فیبر نوری را دوچندان می‌کند.

در ادامه این نشست، پنل پرسش و پاسخ با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرداری‌ها و اپراتورهای متعهد در اجرای فیبر نوری برگزار و برخی از مشکلات مربوط به اجرای طرح در تعامل بین دستگاه‌ها و اپراتورها مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد.

کد خبر 6682165
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها