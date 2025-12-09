اوحدی: فرزندان شهدا، فرزندان همه ملت ایران‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهید فرهاد فلاحی، از شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، اوحدی ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به خانواده این شهید، اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره با دلتنگی از خانواده معظم شهدا یاد میکنند و تأکید دارند که دعاگوی فرزندان شهدا هستند. ایشان فرمودهاند که من دلتنگ خانواده معظم شهدا هستم و این نشاندهنده جایگاه والای شهدا و خانوادههایشان در نگاه رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به نقش الهامبخش خانوادههای شهدا در تحکیم ارزشهای انقلاب افزود: فرزندان شهدا، فرزندان همه ملت ایران هستند. حضور و اشکهای مردم در مراسم بزرگداشت شهدا، بیانگر عشق و ارادتی است که مردم به این خانوادهها دارند و این عشق، مظهر وحدت ملی و ارزشهای الهی است.
اوحدی در ادامه با یادآوری مظلومیت شهدای جنگ دوازده روزه و جنایات دشمنان گفت: عمق فاجعه و جنایتی که دشمنان در این جنگ رقم زدند از بسیاری نبردهای گذشته سنگینتر بود. شهادت شهدای مظلوم ما از جمله شهید فرهاد فلاحی نشان داد که دشمن با همه ادعاهایش، هدفی جز ضربه زدن به ملت ایران و ارزشهای دینی ندارد. اما همانطور که در انقلاب و دفاع مقدس شاهد بودیم، خون پاک شهدا مایه عزت و بیداری ملت است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان این دیدار، ضمن گفتوگو با همسر و فرزند شهید، با اشاره به جایگاه ارزشمند صبر و استقامت آنان گفت: وظیفه ما خدمت صادقانه به خانوادههای شهداست. افتخار ما در بنیاد شهید، نوکری خانوادههای شهدا و ایثارگران است. مردم از ما مطالبه دارند و این مطالبه، خادمی شایسته برای فرزندان شهداست.
در این دیدار، همسر شهید فرهاد فلاحی، از شهدای زندان اوین که پس از حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در دوم تیرماه ۱۴۰۴ به زندان اوین به شهادت رسیدند، گفت: همسرم یکی از کارمندان شهید زندان اوین بود که همیشه نسبت به کارش مسئولیتپذیر بود و در لحظات سخت نیز محیط کار خود را ترک نکرد. حتی در خارج از ساعات اداری و با وجود تهدیدات، او و همکارانش ماندند تا مطمئن شوند که همه امور به درستی انجام میشود. همسرم همیشه به پسرمان اشکان میگفت باید به خاک و وطن احترام بگذاریم و اجازه ندهیم دشمنان به کشورمان آسیب برسانند. او معتقد بود مسئولیت ما حفظ امنیت و آرامش کشور است و از فرزندش میخواست این راه را ادامه دهد.
در این دیدار، عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشت.
