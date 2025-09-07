اوحدی: کسانی که جنگ تحمیلی را محکوم نکردند، جنایات غزه را هم ندیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده «شهیده بهاره لطفی»، بانویی که در تجاوز رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید، ضمن ابراز همدردی با این خانواده شهید، گفت: چند سال گذشته و در زمان اجرای یک کنگره خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیدیم، ایشان فرمودند علاوه بر اینکه اجرای این برنامه‌ها خوب است، اما زندگی هرکدام از این شهدا موضوعیتی دارد که باید به آن پرداخت تا همگان بدانند این شهید در چه مسیری گام برداشته تا به این مقام رسیده است.

وی افزود: البته شهدا در زندگی خود روحیاتی داشتند که باعث شد به این مسیر رهنمون شوند و باید دید این مادر والامقام در زندگی خود در ارتباط با خانواده و حتی زندانیان چه برخوردی داشته که مقام شهادت نصیب ایشان گشته است.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ضوابط بین‌المللی حمله به اماکنی همچون زندان جزو مصادیق جنایات جنگی محسوب می‌شود، البته از کسانی که چشم خود را بر روی جنایاتی که در غزه اتفاق می‌افتد، بسته‌اند چندان توقع حمایت نمی‌توان داشت.

اوحدی یادآور شد: ما حامل سلام و پیام رهبر معظم انقلاب به شما خانواده عزیز هستیم، همچنین هر زمان که در هیئت دولت موضوع این دیدارها مطرح می‌شود، دکتر پزشکیان هم تاکید دارند که سلام گرم بنده را به خانواده شهدا برسانید. امیدواریم خداوند به ما توفیق درک مقام شهدا و خدمت به خانواده این عزیزان را عطا کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: خداوند با صراحت و تاکید در آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران می‌فرماید: «وَلَا تَحسبن ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أَمواتا بَل أَحیاء عِندَ رَبِّهِم یُرزقون» به این معنی که هرگز مپندار کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگان‌اند، بلکه زنده‌هایی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. لذا خدا از شما خواسته که آرامش قلبی داشته باشید زیرا شهدا از آنچه خداوند به آن‌ها عطا کرده است شاد هستند و همچنین مقام شفاعت از خانواده را به آن‌ها عطا شده و خود نیز جایگزین شهید در بین خانواده است.

گفتنی است؛ «شهیده بهاره لطفی» حدود ۱۳ سال در بخش اجرای احکام زندان اوین مشغول به کار بود. پیکر این شهید عزیز که خود نیز فرزند جانباز شهید علی لطفی بود، با حضور گسترده مردم استان همدان تشییع شد.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار حضور داشت.