اوحدی: انسجام و وحدت بین مردم ثمره خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده «شهید امیررضا لاله» که در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید، ضمن ابراز همدردی، به مقام رفیع شهدا و جایگاه والای خانواده‌های آنان اشاره کرد و گفت: امیدواریم به حق ایام اربعین حسینی که در آن قرار داریم، روح شهید عزیز شما با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) محشور باشد، برکت شهدا تا ابد ماندگار است، همانگونه که به خوبی حضور پر شور مردم در مراسم تشییع شهدا را مشاهده کردید، این مردم ما را در مقابل شما سربلند کردند.

معاون رئیس جمهور ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان به خانواده شهید، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دغدغه خانواده شهدا را دارند و نگران آنها هستند و برای آنها دعا می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما از اهل بیت (ع) و شهدای کربلا تأسی گرفتیم، جزئیات واقعه کربلا را حضرت زینب (س) روایت کردند و برای همین این واقعه در طول تاریخ ماندگار شد. همان طور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند، علت پیروزی ما انسجام و وحدت بین مردم بود و شهدا اوج شکوه و پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه بودند و این شهدا از اصل نظام صیانت کردند. انسجام و وحدت بین مردم ثمره خون شهداست.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار حضور داشت.