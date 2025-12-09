به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت را به شرح زیر قرائت کرد:
در ابتدای این گزارش آمده است:
جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی از کهنترین اکوسیستم های جهان، نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اقلیمی منطقه ایفا میکنند. این جنگل ها با ارائه خدمات زیست محیطی ارزشمند از مهمترین سرمایههای طبیعی ایران به شمار میروند. وسعت جنگلهای هیرکانی کشور حدود دو میلیون هکتار است که یک میلیون و شصت و دو هکتار آن در استان مازندران واقع شده است.
آتشسوزی یکی از عوامل اصلی تخریب جنگلها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که پیامدها و خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی را به همراه دارد. گرمای هوا، کاهش بارندگی، خشکسالیهای متناوب، عدم رطوبت کف جنگل و خشکی بی سابقه خاک جنگل، قرار داشتن در مسیر باد، شرایط برای آتشسوزی در جنگلها را مهیاتر از گذشته نموده است در این میان نقش عوامل انسانی به صورت عمدی و یا غیر عمدی و فراموشی فرهنگ بومی حفاظت از جنگل نیز نباید نادیده گرفته شود.
جنگلهای هیرکانی جدای از آتشسوزی با بحرانهایی نظیر فرسایش خاک، آلودگی رودخانهها، کاهش تنوع زیستی، خشکیدگی درختان بر اثر تغییر اقلیم، تعرض به حریم جنگل، شکار غیرقانونی، قطع درختان و توسعه مسیرها و ساخت ویلاهای جنگلی نیز مواجهاند.
