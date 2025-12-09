به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز و پس از قرائت گزارش کمیسیون شوراها و کمیسیون کشاورزی درباره علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت، تأکید کرد که این گزارش‌ها باید پیگیری شوند.

وی افزود: شاید در زمینه سازمان مدیریت بحران کشور، اشکالات جدی و اساسی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس اساسنامه سازمان مدیریت بحران کشور، جلسات این سازمان باید هر سه ماه یک‌بار در بالاترین سطح برگزار شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که گاهی این جلسات تا دو یا سه سال برگزار نمی‌شوند.

رئیس مجلس همچنین درباره تخصیص منابع مالی در حوزه مدیریت بحران گفت: پول‌ها و اعتبارات این حوزه نیز درست و در جای خود هزینه و اولویت‌بندی نمی‌شود، آن هم در کشوری که در بخش‌های مختلف به‌شدت حادثه‌خیز است.