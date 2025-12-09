به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح سه شنبه در نشست کارگروه استانی کنترل و سامان تی سگ‌های بلاصاحب با اشاره به افزایش چشمگیر سگ‌های بلاصاحب در سطح شهرهای استان، بر ضرورت استفاده از روش‌های علمی و مشارکتی برای کنترل این وضعیت تأکید کرد.

به گفته وی، اگر این موضوع تنها با اقدامات مقطعی و بدون توجه به فرهنگ‌سازی دنبال شود، نه‌تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه می‌تواند در آینده به تهدیدی جدی برای سلامت و امنیت عمومی تبدیل شود.

حبیبی اظهار کرد: براساس برآوردهای اولیه، جمعیت این حیوانات در استان حدود ۱۱ هزار قلاده تخمین زده شده است.

وی تأکید کرد: روشن بودن آمار و دسترسی به داده‌های دقیق از ضروری‌ترین پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی مؤثر است؛ چراکه بدون شناخت علمی از وضعیت موجود، هیچ اقدام پایداری شکل نخواهد گرفت.

ضرورت جلب مشارکت اجتماعی و رعایت الزامات قانونی

حبیبی با بیان اینکه اقدامات شهرداری‌ها با واکنش‌های گوناگونی از سوی شهروندان مواجه شده است، گفت: این تفاوت دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که ساماندهی سگ‌های بلاصاحب موضوعی صرفاً اجرایی نیست و بدون مشارکت سمن‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی و همراهی جامعه نمی‌توان آن را مدیریت کرد.

وی افزود: در چند ماه اخیر تنها در سنندج بیش از هزار و ۷۵۰ قلاده سگ جمع‌آوری شده و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و نیروهای متخصص می‌تواند این روند را هدفمندتر سازد.

وی همچنین بر اجرای کامل دستورالعمل‌های وزارت کشور و پایبندی به اصول انسانی در برخورد با حیوانات تأکید کرد و یادآور شد که هرگونه اقدام خارج از چارچوب مقررات یا روش‌های غیرانسانی مردود و غیرقابل پذیرش است.

حبیبی با اشاره به مسئولیت‌های متعدد شهرداری‌ها گفت: نباید بار بیشتری بر دوش مدیریت شهری گذاشته شود و همه دستگاه‌های مرتبط باید مطابق وظایف قانونی خود در این مسیر همکاری کنند.

معاون استاندار کردستان در پایان با بیان اینکه ایجاد پناهگاه‌ها و جمع‌آوری‌های مقطعی اگرچه اثرگذار است اما کافی نیست، تصریح کرد: همکاری دستگاه‌هایی همچون دامپزشکی، علوم پزشکی، محیط‌زیست، نیروی انتظامی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در کنار اجرای دقیق دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حفظ سلامت شهروندان و تأمین شرایط بهتر برای حیوانات باشد.