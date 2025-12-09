  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

پل ورودی جغین طی دو هفته آینده تجهیز کارگاه می‌شود

رودان- فرماندار رودان گفت: پروژه راکد پل جغین با حمایت استاندار هرمزگان وارد فاز اجرایی شده است و تا دو هفته آینده تجهیز کارگاه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار هرمزگان، همراهی نماینده شرق استان در مجلس و پیگیری‌های انجام شده پروژه احداث پل ورودی جغین پس از مدتی رکود، تأمین اعتبار شده و تا دو هفته آینده تجهیز کارگاه آن آغاز می‌شود.

وی افزود: این تصمیم در جریان بازدید صفر صادقی‌پور، معاون عمرانی استانداری هرمزگان به همراه هاشمی نماینده شرق استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از بخش جغین اتخاذ شد.

گفتنی است؛ بخش جغین با جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر در جنوب‌شرق شهرستان رودان واقع شده که فاصله آن تا مرکز این شهرستان ۴۵ کیلومتر است.

