به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: با حمایتهای استاندار هرمزگان، همراهی نماینده شرق استان در مجلس و پیگیریهای انجام شده پروژه احداث پل ورودی جغین پس از مدتی رکود، تأمین اعتبار شده و تا دو هفته آینده تجهیز کارگاه آن آغاز میشود.
وی افزود: این تصمیم در جریان بازدید صفر صادقیپور، معاون عمرانی استانداری هرمزگان به همراه هاشمی نماینده شرق استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از بخش جغین اتخاذ شد.
گفتنی است؛ بخش جغین با جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر در جنوبشرق شهرستان رودان واقع شده که فاصله آن تا مرکز این شهرستان ۴۵ کیلومتر است.
