آغاز بهسازی جاده ورودی بخش جغین رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، حمایت سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، همکاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان عملیات بهسازی و تعریض پنج کیلومتر از راه ورودی بخش جغین آغاز شد.



محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی و انجام هماهنگی‌های لازم این مسیر رسماً به پیمانکار تحویل داده شده و عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود دسترسی ساکنان بخش جغین، افزود: تا کنون سه مصوبه محمد آشوری تازیانی استاندار استان در شهرستان رودان اجرایی شده است و جا دارد از حمایت‌ها و توجه ویژه مقام عالی دولت در استان هرمزگان صمیمانه قدردانی کنیم.



محسنی گفت: اجرای این مصوبات نقش مؤثری در توسعه زیرساختی شهرستان و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خواهد داشت