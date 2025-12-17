  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

اقدام عملی برای مهار سیلاب در رودان؛سیل‌بند در محله سنگی ساخته می‌شود

رودان- در راستای جلوگیری از ورود سیلاب به محله سنگی رودان، ساخت سیل بند برای این محله وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازدید معاون عمرانی استاندار هرمزگان از سیل‌بند (داکت حفاظتی) محله سنگی شهرستان رودان، که در سال‌های گذشته به‌دلیل ورود آب رودخانه موجب بروز مشکلاتی برای این محله شده بود، روند اجرایی این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

با پیگیری‌های فرماندار رودان و تلاش‌های صفر صادقی معاون عمرانی استاندار هرمزگان و در پی تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، فرآیند مناقصه این پروژه انجام و پیمانکار آن نیز انتخاب شد.

این پروژه از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تأمین اعتبار شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

