مصوبات سفر استاندار هرمزگان به رودان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین سفر محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به شهرستان رودان که به منظور شرکت در سومین جشنواره ملی لیمو ترش و اولین جشنواره ملی خرما تحقق یافت، با ۹ مصوبه مهم همراه شد.

فرماندار رودان گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم شرق هرمزگان درمجلس شورای اسلامی، حمایت ویژه استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان پروژه های مهمی در حوزه راه، آب، توسعه روستایی و گردشگری به تصویب رسید.

فرماندار رودان با تشریح مصوبات افزود: یکی از این مصوبات که با دستور معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری کشور به تصویب رسید، اجرای پروژه‌ی توسعه مسیر سه‌راهی آبنما تا برنطین می باشد.این مسیر که بخش جغین را به مرکز شهر متصل می کند، از مسیرهای حادثه خیز محسوب می‌شود و توسعه آن از مطالبات دیرینه ساکنان مناطق پرجمعیت روستایی بخش مرکزی از جمله سرجوئیه، غیبی، کمیز، سردنگ کمیز، خیرآباد و برنطین است.

فرماندار رودان تصریح کرد: اجرای این طرح با پیگیری‌های نماینده شرق استان و مدیرکل راهداری هرمزگان به مرحله اجرا رسیده است و قطعاً این اقدام می‌تواند نویدبخش تحولی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های منطقه محسوب، افزایش رضایتمندی عمومی را در پی داشته و به کاهش حوادث جاده ای کمک می کند.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی طرح توسعه مسیر آبنما تا برنطین به زودی آغاز می‌شود.

محسنی گفت: سایر مصوبات سفر استاندار به شهرستان رودان درحوزه های آب، گردشگری وتوسعه روستایی است که اجرای آنها منجر به تحولی شگرف در این حوزه ها خواهد شد.