دعوت منطقه ۸ به مشارکت در مرحله چهارم «من شهردارم»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز مرحله چهارم طرح مشارکتی من شهردارم فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران از شهروندان خواست با ارائه ایده‌ها و طرح‌های خود در بهبود اداره محلات نقش مستقیم ایفا کنند.

تنهایی با تأکید بر اینکه شهر، با فکر و همراهی شهروندان ساخته می‌شود گفت: طرح من شهردارم فرصتی است تا هر شهروند بتواند بدون واسطه نیازها، مسائل و ایده‌های خود را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد و ما نیز خود را موظف می‌دانیم این نظرات را در مسیر برنامه‌ریزی و اجرا مورد توجه قرار دهیم.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به آغاز فاز جدید این طرح افزود: شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل، فرهنگی و اجتماعی در سامانه manshahrdaram.tehran.ir ثبت کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در فهرست برنامه‌های اجرایی منطقه قرار گیرد.

تنهایی همچنین توجه به تجربه زیسته ساکنان محلات را یکی از مهم‌ترین محورهای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: چالش‌ها و نیازهایی که مردم هر روز با آن مواجه‌اند، دقیق‌ترین نقشه راه برای تدوین پروژه‌های شهری است؛ به همین دلیل، مشارکت شهروندان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب و اولویت‌بندی طرح‌ها خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ فکر و پیشنهادی بدون شنیده‌شدن باقی نماند. آینده بهتر محلات منطقه ۸ با مشارکت مستقیم مردم ساخته می‌شود و این طرح مسیر تحقق این هدف است.