اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه «من شهردارم» در منطقه ۸ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان نماینده ارامنه مسیحی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای نزدیک به چهار ساله طرح «من شهردارم» در شهر تهران اظهار کرد: طی سه سال گذشته، پیشنهادهای ثبتشده شهروندان در این سامانه بهویژه در شهرداری مناطق و بهخصوص منطقه ۸، بهخوبی مورد بررسی و اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: این پروژهها حوزههای مختلفی از جمله مدارس، خیابانها، جدولگذاری، روشنایی معابر و پلهای آبرو را در بر میگیرد و شهروندان با دقت و مسئولیتپذیری مسائل و نیازهای محلهای خود را در سامانه ثبت کردهاند.
شاوردیان با تشکر از تلاشهای مدیریت شهری گفت: از جناب آقای دکتر زاکانی، همچنین معاونان ایشان جناب آقای دکتر باقری و سرکار خانم دکتر تنهایی و نیز سرداران نواحی که بهصورت جدی پیگیر اجرای این طرح بودهاند، قدردانی میکنم.
نماینده ارامنه مسیحی در مجلس تصریح کرد: شهرداری منطقه ۸ پیشنهادهای مردمی را در اولویت قرار داده و در سال سوم اجرای این طرح، نزدیک به ۲۰۰ پروژه که در سامانه «من شهردارم» ثبت شده بود، به مرحله اجرا رسید.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به دوره چهارم این طرح گفت: امیدوارم امسال شاهد اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه دیگر باشیم و از همه شهروندان دعوت میکنم با مشارکت فعال خود، در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند.
