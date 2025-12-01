آغاز مرحله چهارم برنامه مشارکتی «من شهردارم» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با تأکید بر اینکه تهران با فکر شهروندان ساخته میشود گفت: مشارکت مردمی زمانی معنا پیدا میکند که ساکنان و شاغلان محلات بتوانند ایدهها و مسائل مبتلابه زندگی شهری را بیواسطه در اختیار مدیریت شهری قرار دهند و شهرداری نیز خود را موظف بداند این نظرات را در اولویت اجرا قرار دهد.
موسوی با اشاره به آغاز چهارمین مرحله برنامه مشارکتی من شهردارم افزود: در این دوره، شهروندان میتوانند طرحها و پیشنهادهای خود را در حوزههای عمرانی، خدمات شهری، حملونقل، فرهنگی و اجتماعی در سامانه manshahrdaram.tehran.ir ثبت کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در فهرست پروژههای اجرایی منطقه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: توجه به ایدههای مردمی، بهویژه ایدههایی که از تجربه روزمره شهروندان شکل میگیرد، مسیر برنامهریزی و تصمیمسازی در منطقه ۴ را دقیقتر میکند و باعث میشود پروژهها با نیازهای واقعی محلات منطبق شود.
شهردار منطقه ۴ در پایان با دعوت مجدد از شهروندان گفت: هدف ما این است که هیچ فکر و پیشنهادی در محلات بدون شنیده شدن باقی نماند. مشارکت شما مستقیمترین راه برای ساختن آینده بهتر محلهتان است.
