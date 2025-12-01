  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

آغاز مرحله چهارم برنامه مشارکتی «من شهردارم» در تهران

شهردار منطقه ۴، با دعوت از شهروندان به مشارکت مستقیم در اداره محلات گفت: ثبت ایده‌ها و پیشنهادهای مردمی در چهارمین دوره برنامه من شهردارم از ۱۰ آذر در سامانه manshahrdaram.tehran.ir آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با تأکید بر اینکه تهران با فکر شهروندان ساخته می‌شود گفت: مشارکت مردمی زمانی معنا پیدا می‌کند که ساکنان و شاغلان محلات بتوانند ایده‌ها و مسائل مبتلابه زندگی شهری را بی‌واسطه در اختیار مدیریت شهری قرار دهند و شهرداری نیز خود را موظف بداند این نظرات را در اولویت اجرا قرار دهد.

موسوی با اشاره به آغاز چهارمین مرحله برنامه مشارکتی من شهردارم افزود: در این دوره، شهروندان می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل، فرهنگی و اجتماعی در سامانه manshahrdaram.tehran.ir ثبت کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در فهرست پروژه‌های اجرایی منطقه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: توجه به ایده‌های مردمی، به‌ویژه ایده‌هایی که از تجربه روزمره شهروندان شکل می‌گیرد، مسیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در منطقه ۴ را دقیق‌تر می‌کند و باعث می‌شود پروژه‌ها با نیازهای واقعی محلات منطبق شود.

شهردار منطقه ۴ در پایان با دعوت مجدد از شهروندان گفت: هدف ما این است که هیچ فکر و پیشنهادی در محلات بدون شنیده شدن باقی نماند. مشارکت شما مستقیم‌ترین راه برای ساختن آینده بهتر محله‌تان است.

کد خبر 6674198
فاطمه کریمی

