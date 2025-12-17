آینده آموزش در بیرجند؛ زمین برای احداث مدرسه کم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مدرسه به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نسل آینده دارد. وجود فضای آموزشی مناسب، نه تنها زمینه‌ساز پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی کارآمد است، بلکه شاخصی مهم برای سنجش عدالت آموزشی و توسعه پایدار هر منطقه به‌شمار می‌رود.

در استان خراسان جنوبی، با وجود تلاش‌های قابل‌تقدیری که در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی صورت گرفته، هنوز چالش‌هایی جدی در زمینه تأمین فضای آموزشی استاندارد وجود دارد. مهم‌ترین مسئله کنونی، کمبود زمین برای احداث مدارس جدید است. موضوعی که به‌ویژه در شهرستان بیرجند، به شکلی ملموس احساس می‌شود.

بر اساس آمار موجود، سرانه فضای آموزشی در بیرجند حدود ۴.۷ مترمربع برای هر دانش‌آموز است. این رقم پایین‌تر از میانگین استانی (۶.۷ مترمربع) و میانگین کشوری (۵.۵ مترمربع) است. این تفاوت قابل توجه، سبب شده است که برخی مدارس ناچار باشند در دو شیفت فعالیت کنند.

خراسان جنوبی در مسیر تحقق عدالت آموزشی گام‌های مؤثری برداشته است، اما رشد جمعیت در مرکز استان و گسترش مناطق شهری، ضرورت برنامه‌ریزی اساسی برای تأمین زمین و گسترش زیرساخت‌های آموزشی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بدون نوسازی و توسعه مدارس، حرکت به‌سوی آموزش باکیفیت و برابر برای همه دانش‌آموزان، با مانع روبه‌رو خواهد شد.

بنابراین، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، خیرین مدرسه‌ساز و نهادهای محلی برای رفع این کمبود حیاتی است؛ چراکه مدرسه تنها ساختمان تعلیم نیست، بلکه بستر امید و آینده‌سازی جامعه است.

اجرای ۵۰ درصد پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی

حامد رخسارپور در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهره‌برداری بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های تعریف‌شده در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» در این استان خبر داد.

وی ادامه داد: این نهضت با تأکید و پیگیری ریاست جمهوری و با مشارکت مردم از سال گذشته کلید خورده و پروژه‌های نیمه‌تمام و جدیدی را در بر می‌گیرد.

رخسارپور بیان کرد: در این طرح، ۱۰۵ پروژه شامل ۴۷۵ کلاس درس و فضایی به مساحت بیش از ۷۳ هزار متر مربع در خراسان جنوبی تعریف شده که تاکنون بیش از نیمی از آن‌ها افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با اشاره به وسعت و پراکندگی زیاد استان، گفت: فاصله شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین مدرسه در خراسان جنوبی بیش از ۸۰۰ کیلومتر است و علی‌رغم قرارگیری استان در رتبه سوم فناوری کشور، توازن در توزیع سرانه فضای آموزشی وجود ندارد.

کمبود زمین معضل ساخت مدرسه در بیرجند

رخسارپور، مهم‌ترین چالش کنونی را کمبود زمین به‌ویژه در شهرستان بیرجند عنوان کرد و گفت: سرانه فضای آموزشی در این شهرستان ۴.۷ متر مربع برای هر دانش‌آموز است که پایین‌تر از میانگین استانی (۶.۷ متر) و کشوری (۵.۵ متر) است و منجر به دو شیفتی شدن برخی مدارس شده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های اخیر و حاشیه‌نشینی در اطراف بیرجند، بر این مشکل افزوده است، گفت: درخواست‌های متعددی از نهادهای مختلف برای تخصیص زمین داشته‌ایم، اما در بافت قدیمی شهر زمینی در اختیار نداریم.

درخواست از نهادهای دولتی برای اختصاص اماکن مازاد

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی از درخواست رسمی از استاندار برای کمک به تخصیص برخی از اماکن و ادارات دولتی واقع در مرکز شهر برای امر مدرسه‌سازی خبر داد.

رخسارپور به دستاوردهای اخیر اشاره کرد و گفت: طی دو سال و نیم گذشته، بیش از ۱۵۰ کلاس درس جدید در استان ایجاد شده و تنها امسال، چهار پروژه بزرگ شامل سه مدرسه ۱۲ کلاسه و یک مدرسه ۶ کلاسه در بیرجند افتتاح شده است.

وی با تقدیر از مشارکت گسترده خیرین، اعلام کرد: بیش از ۹۵ درصد مدارس استان با مشارکت مردمی ساخته شده و خراسان جنوبی از نظر درصد مشارکت و نیز مبلغ جذب شده در سال گذشته، رتبه نخست کشور را دارد.

رخسارپور افزود: تعهد مالی خیرین در سال گذشته به ۳۱۳ میلیارد تومان رسید و این مشارکت‌ها در قالب‌های مختلفی مانند اهدای زمین، ساختمان، تجهیزات و کمک نقدی از سوی خیرین بومی و ملی محقق شده است.