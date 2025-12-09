به گزارش خبرنگار مهر، امیرحمزه پیروز رام پیش از ظهر سهشنبه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، از اقدامات دولت در زمینه بهبود وضعیت معیشتی معلمان و دیگر کارکنان دولت در سال جاری یاد کرد و افزود: این اقدام بزرگ در راستای تحقق سیاستهای دولت و تلاشهای بیوقفه همکاران در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. پرداخت بهموقع حقوق معلمان جدید بهویژه در مهرماه، تحولی شگرف در تاریخ این وزارتخانه است که در گذشته هرگز سابقه نداشت.
وی به تحولات مثبت در بخش گزینشها نیز اشاره کرد و گفت: این دولت، با مدیریت شفاف و کارآمد، توانسته است در مسائل گزینش و استخدام، تغییرات مثبت و محسوسی ایجاد کند و ما سعی کردهایم فرآیندهای گزینش را با دقت بیشتری دنبال کنیم و در عین حال عدالت را در این حوزه رعایت کنیم.
سرپرست هیأت عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش همچنین به ظرفیتهای عظیم استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: استان خراسان جنوبی، با منابع غنی و تاریخ فرهنگی و تمدنی خود، پتانسیلهای بزرگی برای توسعه در حوزه آموزش و پرورش دارد.
وی ادامه داد: این استان باید به عنوان یک مرکز مهم برای بهرهبرداری از این منابع ارزشمند و توسعه زیرساختهای آموزشی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پیروز رام از همکاریهای مستمر مسئولان استان خراسان جنوبی و دیگر دستگاههای اجرایی کشور در تحقق اهداف دولت قدردانی کرد و گفت: خواستاریم تا در جهت رفع چالشها و ارتقای سطح کیفیت آموزش در سراسر کشور، با وزارت آموزش و پرورش همکاری شود.
این نشست با حضور نمایندگان آموزش و پرورش استان و مسئولان نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی ادامه یافت و در پایان، به مناسبت ۱۵ دی ماه سالروز تشکیل گزینش، از همکاران این حوزه در استان خراسان جنوبی تقدیر شد.
