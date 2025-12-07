دیدار محرمانه آمریکا، اسرائیل و قطر در نیویورک برای بررسی احیای روابط

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که آمریکا، اسرائیل و قطر قصد برگزاری نشستی محرمانه را در نیویورک دارند تا در خصوص از سرگیری روابط پس از حمله رژیم اسرائیل به دوحه تبادل نظر کنند.
بر اساس این گزارش، این نشست با حضور «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا، «دیوید بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» و یک مقام بلندپایه قطری برگزار خواهد شد.
اکسیوس در ادامه نوشت که از زمان توافق آتش بس بین رژیم اسرائیل و حماس در نوار غزه که با میانجیگری قطر صورت گرفت، این اولین دیدار در این سطح محسوب میشود.
این نشست در حالی برگزار میشود دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا خود را برای اعلام ورود به مرحله جدیدی از اجرای طرح صلح ویژه نوار غزه آماده میکند.
رژیم اسرائیل در تاریخ ۹ سپتامبر (شهریور ماه) حملهای را علیه دوحه ترتیب داد که هدف آن ترور تعدادی از رهبران ارشد جنبش حماس بود.
