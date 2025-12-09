جاده روستای چاهرو بندرخمیر دومین قربانی خود را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نبود زیرساختهای ایمن و دوربرگردانهای اصولی در جادههای منطقه چاهرو بار دیگر حادثهای مرگبار رقم زد و جان دومین شهروند را گرفت. این حادثه که در شهرستان خمیر رخ داد، ضعف ایمنی در پروژههای عمرانی و جادهای را دوباره به کانون توجه کشانده است.
بر اساس گزارشها، نخستین قربانی حدود یک ماه پیش در همین نقطه حادثهخیز جان باخت و امروز نیز دومین نفر که هر دو پسرخاله بودهاند به دلیل نبود دوربرگردان استاندارد، جان خود را از دست دادند. تکرار این حوادث، خشم و نگرانی مردم منطقه را افزایش داده است.
اهالی چاهرو و روستاهای اطراف با انتقاد از بیتوجهی مسئولان، میگویند نبود نظارت کافی و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی، جان شهروندان را به خطر انداخته است. آنان خواستار اقدام فوری، اصلاح زیرساختها، ایجاد دوربرگردانهای اصولی و حذف نقاط حادثهخیز هستند.
این حوادث هشداری برای همه مسئولان است تا پیش از وقوع فاجعه، به فکر اصلاح زیرساختها باشند. به گفته اهالی، وعدههای تکراری دیگر پذیرفتنی نیست و جان انسانها باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد.
