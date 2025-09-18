دوربرگردان دریاپشته رامسر لنگ چراغ خطر و قرمز!

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پروژه دوربرگردان دریاپشته رامسر با نبود چراغهای راهنمایی و نقصهای ایمنی، به کانون تصادفات مکرر تبدیل شده است. مردم و مسئولان قضائی خواستار اصلاح فوری و نظارت دقیقتر بر این پروژه هستند تا جان شهروندان در امان بماند.
افزایش تعداد تصادفات رانندگی در این محدوده، نبود تجهیزات ایمنی لازم و نواقص متعدد در طراحی و اجرای پروژه، موجب شد تا هم دستگاههای نظارتی و قضائی و هم شهروندان خواستار رسیدگی فوری به وضعیت این دوربرگردان شوند.
دوربرگردان تازهاحداث دریاپشته در محور پرتردد رامسر به جای آنکه بار ترافیک منطقه را کاهش دهد، به دلیل نبود چراغهای راهنمایی، کمبود علائم هشدار و نواقص جدی ایمنی به کانون تصادفات مکرر تبدیل شده است. افزایش حوادث رانندگی، نگرانیهای گسترده مردمی و ورود دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف فوری، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است.
پروژه دوربرگردان دریاپشته با هدف ساماندهی عبور و مرور و کاهش خطر دور زدنهای ناایمن آغاز شد، اما از شروع ساخت تاکنون به معضلی جدید برای رانندگان و اهالی منطقه تبدیل شده است.
از زمان آغاز استفاده از این مسیر تاکنون، آمار تصادفات و برخورد خودروها با جدولها و حاشیه جاده باعث شده که این طرح نه تنها کارکرد مورد انتظار را نداشته باشد بلکه جان شهروندان را نیز به خطر بیندازد.
چراغهای خطر باید دستکم یک کیلومتر پیش از محل دوربرگردان نصب میشد، اما در این پروژه چراغها درست در نزدیکی محل قرار گرفتهاند
شهروندان رامسری بارها از طریق تماسهای مردمی نگرانیهای خود را اعلام کردهاند به گفته رانندگان عبوری از این محور، چراغهای خطر باید دستکم یک کیلومتر پیش از محل دوربرگردان نصب میشد، اما در این پروژه چراغها درست در نزدیکی محل قرار گرفتهاند و این موضوع فرصت واکنش رانندگان را به حداقل رسانده است و نتیجه چنین وضعیتی، وقوع تصادفات متعدد در مدت کوتاهی بوده که امنیت مسیر را به شدت زیر سوال برده است.
یک شهروند و راننده رامسری میگوید: طراحی هندسی پروژه باعث باریک شدن عرض جاده در محدوده دوربرگردان شده و عبور خودروها را دشوار کرده است.
وی که خود را کمالی معرفی کرده است، ادامه داد: مشکل آبگرفتگی در فصل بارندگی و آسیب به جدولهای کناری نیز ایمنی مسیر را بیش از پیش تهدید میکند و خودروهای حادثهدیده خود موجب تخریب بیشتر زیرساختها شدهاند.
اهالی منطقه میگویند این پروژه به جای کاهش خطر، خود به منبع حادثه بدل شده است. یکی از رانندگان محلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر بار باران شدیدی میبارد، مسیر دوربرگردان پر از آب میشود و خودروها دچار مشکل میشوند و همین عامل باعث برخوردهایی و خسارتهای مالی شده است.
ابوالفضل اکبری تأکید کرد: نه علائم هشدار کافی در مسیر وجود دارد و نه طراحی پروژه با اصول ایمنی همخوانی دارد و به همین دلیل این پروژه مشکلاتی را درپی داشته است.
پروژه براساس آئین نامههای معتبر جادهای ساخته شده است
در واکنش به این اعتراضها، محمد جعفری ناظر پروژه در بازدیدی میدانی از محل حاضر شد و توضیح داد: پروژه بر اساس آئیننامههای معتبر طراحی راهها و ایمنی جادهای ساخته شده و از نظر سازهای با مشخصات قرارداد مطابقت دارد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پیمانکار مکلف است اقدامات ایمنی را تکمیل کند و خطکشی، نصب چراغهای روشنایی و تابلوهای راهنمایی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین یادآور شد: به دلیل شرایط آب و هوایی بخشی از کارهای نهایی به تعویق افتاده اما پروژه هنوز به طور رسمی افتتاح نشده و پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده تکمیل و ایمنسازی شود.
این سخنان همچنان نمیتواند نگرانیهای مردمی را برطرف کند چرا که آمار تصادفات اخیر نشان میدهد مشکل اصلی در طراحی و فقدان تجهیزات هشداردهنده است و تا زمان اصلاح جدی، این محور همچنان خطرآفرین باقی خواهد ماند.
دستوری فوری دادستانی به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران
با ادامه اعتراضها و افزایش حوادث، بهمن سامخانیان دادستان رامسر به موضوع ورود کرد و با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در چارچوب وظایف دادستانی در پاسداری از حقوق عامه، دستوری فوری به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران صادر کرد.
در این دستور تأکید شده است که ظرف ۴۸ ساعت باید تمامی نواقص برطرف و تجهیزات ایمنی مطابق با ضوابط نصب شود و در غیر این صورت، جمعآوری پروژه در دستور بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان همچنین از مسئولان راهداری خواست گزارش دقیقی ارائه دهند که آیا دوربرگردان بر اساس ضوابط فنی و ایمنی طراحی شده یا خیر. او تصریح کرده که در صورت وجود نقص، منشأ آن باید مشخص شود که آیا ناشی از طرح مصوب بوده، یا قصور پیمانکار، یا ضعف در نظارت دستگاههای اجرایی.
مردم رامسر و فعالان اجتماعی شهرستان بر لزوم اصلاح فوری پروژه تأکید دارند. آنها میگویند طرحهای عمرانی که به نام توسعه و رفاه آغاز میشوند نباید خود تهدیدی برای جان مردم باشند.
از نگاه آنها نظارت ضعیف در اجرای چنین پروژههایی خسارتهای جبرانناپذیری بر جای میگذارد و مسئولان استانی و ملی باید نظارت دقیقتری داشته باشند.
دوربرگردان دریاپشته امروز نمادی از اهمیت توجه به اصول ایمنی در پروژههای عمرانی است. مردم رامسر خواستار پاسخگویی شفاف، اصلاح فوری و اجرای استانداردهای ایمنی هستند تا چراغ قرمزی که در این مسیر خاموش مانده است دوباره روشن شود و خطر از جان شهروندان دور گردد.
