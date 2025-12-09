به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته طی نامهای به محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی از او خواسته است که سیم کارتهای موسوم به سفید را بررسی کنند و گزارش آن را برای عموم منتشر کنند.
متن نامه به شرح زیر است:
سلام علیکم
جناب آقای دکتر آقامیری
دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی
با عنایت به محوریت آن شورا در سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی کشور و با توجه به دستور صریح رئیس جمهور محترم در خصوص دسترسیهای موسوم به سیم کارت سفید که معلول سیاستهای مسدودسازی در سالهای گذشته بوده و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته شایسته است دستور فرمائید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.
به گزارش مهر، مسعود پزشکیان ۱۶ آذر ماه در خصوص سیم کارتهای سفید که چندی پیش مورد اعتراض کاربران قرار گرفته بود، گفت: بدترین کاری که الان در این مملکت گرفتار آن هستیم همین فیلترینگ است. دستور دادم سیمکارتهای سفید، سیاه شود.
