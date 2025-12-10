پیام رئیس رگولاتوری به مناسبت ۲۲امین سالگرد تأسیس سازمان تنظیم مقررات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیست‌ودومین سالروز تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یادآور آغاز مسیر نهاد حاکمیتی‌ای است که با هدف تنظیم‌گری حوزه ICT، ایجاد رقابت سالم میان ارائه‌دهندگان خدمات و ارتقای کیفیت خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات برای مردم شکل گرفت.

در طی این سال‌ها، رگولاتوری با تدوین مقررات کارآمد، نظارت مؤثر بر فعالیت اپراتورها و حمایت هوشمندانه از بازیگران عرصه ارتباطات، بستری پویا و رقابتی در صنعت ICT ایجاد کرده است. مدیریت بهینه طیف فرکانسی، ارتقای کیفیت خدمات اپراتوری و توجه به فناوری‌های نوین، بخشی از نقش‌آفرینی این سازمان در هدایت صنعت ارتباطات کشور است.

تمرکز ویژه رگولاتوری بر توسعه زیرساخت‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، گام‌های مؤثری در تحقق تحول دیجیتال رقم زده است. توسعه شبکه ۵G به‌عنوان زیرساخت اصلی فناوری‌های آینده از جمله اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند و اقتصاد داده‌محور، با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. همچنین پروژه ملی فیبر نوری، با سیاست‌گذاری و نظارت این سازمان وارد مرحله‌ای تازه شده و به‌عنوان زیربنای اصلی شبکه ارتباطی کشور و مکمل نسل پنجم، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات ثابت و تقویت عدالت ارتباطی ایفا می‌کند.

سالگرد تأسیس رگولاتوری فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌های بیش از دو دهه مدیران، کارشناسان، همکاران حوزه ICT و تمامی اپراتورها و نهادهای سیاست‌گذار که در پیشبرد اهداف این صنعت نقش‌آفرین بوده‌اند. امیدوارم با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و اتکا به توان جمعی، گام‌های محکم‌تری در مسیر توسعه پایدار، نوآوری و ارتقای جایگاه کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات برداریم.

تقارن این روز با میلاد فرخنده حضرت فاطمه (س) را تبریک می‌گویم و برای همه شما سلامتی و توفیق روزافزون آرزو دارم.