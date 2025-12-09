  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

گزینه اصلی نخست وزیری عراق از زبان یک منبع آگاه

یک منبع نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی از جدیدترین تحولات در روند انتخاب نخست وزیر عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کرد که روند رایزنی‌های داخلی در این ائتلاف برای انتخاب نخست وزیر به صورت عادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس سازوکار انتخاب نخست وزیر، حق نامزدی به گروه‌هایی داده می‌شود که بیش از ۲۵ کرسی دارند یعنی ائتلاف بازسازی و توسعه، دولت قانون و فراکسیون صادقون به ریاست قیس الخزعلی.

این منبع بیان کرد: الخزعلی اعلام کرده که قصد ندارد وارد این عرصه شود، بنابراین رقابت میان نوری مالکی و محمد شیاع السودانی است.

وی تصریح کرد: اما به دلیل عملکرد منفی السودانی در دوره اول نخست وزیری وی از این رقابت‌ها کنار گذاشته شده و باید یک جایگزین برایش معرفی شود.

