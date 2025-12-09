  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

واگذاری پروژه‌های فنی سازه‌ای به سازمان مشاور شهرداری

واگذاری پروژه‌های فنی سازه‌ای به سازمان مشاور شهرداری

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری که در سال ۱۴۰۱ تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعال بود، اکنون به‌طور پویا با ۱۰۰ درصد توان در حال فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان باید شأن زنان را رعایت کنند، اظهار کرد: مدیران نباید کاری کنند که به این جایگاه ضربه‌ای وارد شود.

وی با اشاره به بازدید روز گذشته کمیسیون عمران و حمل و نقل از سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری، یادآور شد: این مجموعه با فعالیت مشاوران تخصصی به مطالعه سازه‌های پر اهمیت پایتخت که شهرداری موظف به اجرای آن است، می‌پردازد. تمام فعالیت‌های سازه‌ای در مناطق به راحتی در این سازمان قابل اجراست اما برخی مناطق اقدامات را برون سپاری می‌کنند.

آقامیری با بیان اینکه سازمان در ابتدای دوره زیان انباشته فراوانی داشته است، خاطرنشان کرد: با تدابیر صورت گرفته کنترل کیفیت و امور آزمایشگاهی در شهرداری تهران به این سازمان واگذار شد و ۱۰۰ هزار کنترل کیفیت در این سازمان صورت گرفت که باعث شد سازمان به درآمد خوبی دست پیدا کند و نیروهای متخصص خود را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ سازمان با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کرد اما امروز شاهد این بودیم که سازمان با ۱۰۰ درصد ظرفیت و به شکل پویا فعالیت می‌کند. تقاضای بنده این است که مناطق اقدامات کنترل کیفیت و آزمایشگاه و به ویژه طراحی سازه‌ها را به این سازمان واگذار کنند.

آقامیری همچنین تصریح کرد: درخواست دیگر این است که به ازای نیروهای انسانی که بازنشسته شدند و یا حتی بیش از این تعداد، نیروهای متخصص فنی جدید در فنی‌ترین مجموعه شهرداری تهران جذب شوند.

کد خبر 6682967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها