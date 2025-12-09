بیت کوین دوباره ۹۰ هزار دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی اکثر ارزهای مطرح بازار کاهش قیمت را تجربه کردند و بازار تقریباً منفی بود.

بر همین اساس قیمت بیت کوین ۱.۴ درصد نسبت به دیروز عقب نشینی کرد و هم اکنون با قیمت ۹۰ هزار و ۴۰۴ دلار خرید و فروش می‌شود؛ البته تا همین چند دقیقه پیش قیمت بیت کوین زیر ۹۰ هزار دلار بود.

قیمت اتریوم هم اگرچه منفی بود اما فقط ۰.۳ درصد نسبت به دیروز پایین آمد و در حال حاضر با قیمت ۳ هزار و ۱۲۳ دلار بین معامله‌گران بازار دست به دست می‌شود.

در میان ارزهای مطرح بیت کوین کش با ۴.۲ ریزش بازنده اصلی بود و به قیمت ۵۷۴ دلار رسید.

سولانا هم نزدیک به ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و ۱۳۲ دلار در هر واحد دست به دست می‌شود؛ در این بین ترون هم بیش از دو درصد منفی شد و ۰.۲۸۱۱ دلار قیمت گذاری شده است.

با توجه به شرایط امروز بازار ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی یک درصد نسبت به دیروز پایین آمد و به ۳.۰۷ تریلیون دلار رسید؛ از طرفی ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم به ۱.۸ تریلیون دلار عقب نشینی کرده است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته بازار رمز ارزها ۱۲۰ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۶ درصد بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.