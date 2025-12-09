اسماعیل زادگان: ۱۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در پلدشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم اسماعیل زادگان در این زمینه افزود: مأموران آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از شناسایی محل استقرار ماینرها در شهر پلدشت. با هماهنگی قضائی در محل حاضر و در بازرسی ۱۴ دستگاه ماینر قاچاق با مارک‌های مختلف را کشف کرده و یک نفر متهم در این زمینه دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای کشف شده را نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد کردند گفت: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستور کار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.