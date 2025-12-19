رشد بیت کوین و اتریوم در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی، کل بازار تقریباً سبز بود و بیت کوین و اتریوم افزایش قیمت خوبی را به ثبت رساندند.

بر همین اساس قیمت بیت کوین ۱.۱ درصد بالا رفت و هم اکنون ۸۷ هزار و ۹۳۵ دلار بین معامله‌گران دست به دست می‌شود؛ البته بیت کوین برای دقایقی وارد کانال ۸۸ هزار دلاری هم شد و با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم به ۱.۷۵ تریلیون دلار رسیده است.

اتریوم اما برنده بازار امروز بود و ۳.۷ درصد بالا رفت؛ هم اکنون قیمت هر واحد از این ارز مجازی به ۲ هزار و ۹۵۱ دلار رسیده است.

سولانا و دوج کوین هم رشد خوبی را در معاملات امروز داشتند به گونه‌ای که به ترتیب ۱.۳ درصد و ۲.۴ درصد رشد کردند و با قیمت ۱۲۴.۵ دلار و ۰.۱۲۸۰ دلار در حال معامله هستند.

به طور کلی در معاملات امروز بازار ارزهای مجازی رشد ۱.۳ درصدی ارزش را تجربه کرد و به ۲.۹۶ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۴۷ میلیارد دلار پول در بازار رمز ارزها جابجا شده که ۲۷ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.