به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، صبح سه شنبه، در مراسم قدردانی از برگزیدگان علمی، فرهنگی، ورزشی و کارآفرینان جامعه افراد دارای معلولیت که در ری برگزار شد، با اشاره به گلایههای طرحشده از سوی این گروه، اظهار داشت: نمیتوان از یک طرف برای معلولان آزمونهای ویژه برگزار کرد و از سوی دیگر در مرحله مصاحبه با ایجاد محدودیتهای پنهان، فرصت اشتغال را از آنان گرفت.
وی تأکید کرد که رعایت حقوق قانونی این افراد در همه مراحل استخدامی یک تکلیف روشن برای دستگاههاست.
فرماندار ری با بیان اینکه توانمندی بسیاری از افراد دارای معلولیت در حوزههای علمی و فنی بارها ثابت شده است، افزود: معیارهای غیررسمی یا برداشتهای شخصی نباید به ابزاری برای حذف آنان تبدیل شود. به گفته او، قانون بهصراحت دستگاههای اجرایی را ملزم به توجه به شرایط ویژه معلولان کرده و لازم است نگاه حمایتی جایگزین رویکردهای محدودکننده شود.
سلیمانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات مطرحشده در جلسه، اظهار کرد: بخشی از این مسائل نیازمند تغییرات قانونی در سطح ملی است، اما مدیریت شهرستان وظیفه دارد بدون ملاحظهکاری و با جدیت، پیگیر خواستههای بهحق شما باشد.
وی همچنین اعلام کرد گزارشی از ۱۷ مورد از مطالبات اصلی جامعه معلولان شهرستان تهیه شده و برای پیگیری در سطوح استانی و ملی به استاندار تهران ارسال میشود. بنا بر گفته فرماندار، بیش از ۱۷ هزار فرد دارای معلولیت در شهرستان ری سکونت دارند و این جمعیت گسترده نیازمند توجه ویژه در حوزههایی چون مناسبسازی معابر، رفع موانع استخدامی، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای خدمات حمایتی است.
سلیمانپور در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند مناسبسازی فضاهای عمومی، دانشگاهها، مراکز فرهنگی و ناوگان حملونقل عمومی ابراز امیدواری کرد بخشی از مسائل مطرحشده در جریان برنامهریزیهای سفر رئیسجمهور مدنظر قرار گیرد تا گشایشهای لازم در حوزه اشتغال، ورزش، فرهنگ و خدمات بهزیستی برای این قشر فراهم شود.
