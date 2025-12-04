حسینی: ۱۲ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی به معلولان مهریز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مددجویان، شفاف‌سازی خدمات و پاسخگویی دقیق به نیازهای واقعی آنان است.

وی با اشاره به خودکفایی شماری از مددجویان پس از دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی افزود: هرچند قطع پرونده معیشتی این افراد نشانگر موفقیت در مسیر استقلال مالی است، اما همچنان ضرورت حمایت‌های درمانی و اجتماعی آنان باقی است و این موضوع از نگرانی‌های جدی سازمان به شمار می‌رود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه هزینه‌های درمانی و بستری از چالش‌های اصلی خانواده‌های دارای معلولیت است، خاطرنشان کرد: طبق قانون، سازمان بهزیستی موظف به پرداخت صد درصد تعرفه‌های دولتی در بخش خدمات بستری و فوریت‌های پزشکی است؛ با این حال، برخی خدمات درمانی هنوز مشمول این حمایت‌ها نیست و فشار مالی زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

مدیر بهزیستی مهریز افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار و چهارصد نفر با درجات مختلف معلولیت تحت پوشش این اداره هستند و بزرگ‌ترین دغدغه آنان مسائل معیشتی و درمانی است.

حسینی ادامه داد: امسال بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های اشتغال‌زایی در مهریز تخصیص یافته که در اختیار خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرد تا در راستای ایجاد کسب‌وکار و توانمندسازی هزینه شود.

وی همچنین با اشاره به موفقیت‌های ورزشی و هنری افراد دارای معلولیت آنان را سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی دانست و بیان کرد: باید زمینه بروز و شکوفایی توانمندی‌های این قشر فراهم شود.

حسینی از فعالیت چند مرکز توان‌بخشی روزانه و چهار مرکز ویژه سالمندان و معلولان با یارانه دولتی در شهرستان مهریز خبر داد و گفت: ازدواج و تشکیل زندگی مستقل برای افراد توان‌خواه نیازمند حمایت ویژه و حضور مددکاران با تجربه است.

وی از برگزاری جشن بزرگ توان‌یابان مهریز در حسینیه استهریج به مناسبت روز جهانی معلولان خبر داد و افزود: معرفی توانمندی‌ها، ایجاد همدلی اجتماعی، تجلیل از فعالان حوزه معلولیت و برگزاری تریبون آزاد برای طرح مشکلات از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

مدیر بهزیستی مهریز کمبود نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی، فرسودگی ساختمان اداره و هزینه‌های غیرمترقبه درمانی را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی کارگاه آموزشی ویژه معلولان در رشته‌هایی مانند تدوین، عکاسی و خبرنویسی با استفاده از مربیان بومی در دستور کار قرار دارد.

حسینی در پایان از خیران، صاحبان مشاغل و نهادهای دولتی خواست با مشارکت در طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت‌های اجتماعی، سهمی در کاهش مشکلات خانواده‌های دارای معلولیت ایفا کنند.