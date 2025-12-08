به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در جلسه بررسی برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان با حضور نمایندگان ۴۶ دستگاه اجرایی با اشاره به آخرین پیمایشهای جهانی معلولان افزود: در جهان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر، معادل ۱۶ درصد جمعیت دنیا افراد دارای معلولیت هستند. در ایران نیز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت برآورد میشود که یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۷ نفر از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
وی با یادآوری اینکه ۱۲ درصد جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند، اظهار کرد: ۴.۴ درصد افراد دارای معلولیت، کودکان زیر ۱۵ سال هستند که بیش از ۳۳ درصد سالمند هستند، ۴۱ درصد معلولیتها منشأ ژنتیکی دارد و ۵۹ درصد اکتسابی است؛ همچنین سالانه ۶۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای دچار معلولیت میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیتهای گسترده این سازمان گفت: در کشور ۴۰۰ مرکز ژنتیک فعال است. تاکنون ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی برای کودکان ۳ تا ۵ سال انجام شده که موجب نجات ۵۵۰ هزار کودک از نابینایی شده است. همچنین ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی انجام شده و ۵۰ هزار کودک از ناشنوایی نجات یافتهاند.
حسینی درباره قانون حمایت از حقوق معلولان و الزامات دستگاهها نیز گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاهها را موظف میکند تا خدمات پیشگیرانه از معلولیت ارائه دهند، دسترسپذیری را برای افراد دارای معلولیت ایجاد کنند که یکی از مهمترین ابعاد آن دسترسپذیری شغلی است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش اشتغال غیردولتی، تنها در دولت چهاردهم ۹۰ هزار فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده است. میانگین اشتغالزایی سالهای گذشته ۵۰ تا ۵۱ هزار مورد بوده اما این رقم در سال گذشته به ۷۱ هزار شغل رسیده است.
حسینی در ادامه از راهاندازی شبکه تسهیلگران شغلی، صندوق حمایت و ضمانت فرصتهای شغلی، سامانه جامع شغلی و هدایت مشاغل به سمت مدلهای تجمیعی و تعاونی برای پایداری اشتغال معلولان خبر داد.
