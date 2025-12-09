به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست امروز با اینگر اندرسون، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی برنامه محیطزیست ملل متحد (UNEP)در حاشیه اجلاس UNEA-7 دیدار کرد.
در این دیدار که امروز در نایروبی، پایتخت کنیا انجام گرفت، انصاری به چالشهای مهم محیطزیستی ایران از جمله توفانهای گرد و غبار، خشکسالی، آثار تغییراقلیم بر محیطزیست ایران، خشکشدن تالابها و همچنین مشکلات ناشی از سدسازیها در سمت افغانستان در خصوص تالاب هامون و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن اشاره کرد.
وی همچنین به مشکلات ناشی از کاهش منابع آب تالابها به ویژه تالابهای مرزی و ضرورت حمایت برنامه محیطزیست ملل متحد در این زمینه تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه به تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و اثرات منفی آن بر حوزه محیطزیست اشاره کرد و عنوان داشت: لازم است سازمان ملل در زمینه انتقال فناوریهای سازگار با محیطزیست و همچنین تضمین سهم عادلانه ایران از بودجههای بینالمللی اقدام کند.
در این دیدار اندرسون ضمن ابراز تأسف از وجود تحریمهای ظالمانه در این زمینه از نقش جمهوری اسلامی ایران در فعالیتهای محیطزیستی سازمان ملل بهویژه ابتکار ایران در موضوع توفانهای گردوغبار تقدیر کرد.
وی تأکید کرد که دستور کار UNEPیک دستور کار غیرسیاسی بوده و مبتنی بر جنبههای محیطزیستی و انسانی و سرنوشت مشترک بشری است.
وی با اشاره به حوزههای مختلف همکاری میان UNEP و جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تلاش حداکثری در جهت رفع موانع و گسترش همکاریها تأکید کرد.
در حاشیه این دیدار، اندرسون از نهایی شدن یک پروژه همکاری در خصوص کاهش میزان گازهای مضر لایه ازن با حمایت مالی این نهاد در ایران خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد کاهش موانع بر سر راه همکاریهای بینالمللی ایران و UNEP باشیم.
