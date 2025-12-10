  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

فرسایش خاک و گرد و غبار تهدیدی برای کشاورزی و امنیت اجتماعی گلستان

فرسایش خاک و گرد و غبار تهدیدی برای کشاورزی و امنیت اجتماعی گلستان

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت:فرسایش خاک وگرد و غبار به ویژه ناشی ازفعالیت‌های صنعتی و کمبود مدیریت شهری سلامت مردم وتولیدات کشاورزی استان راتحت تأثیر قرارداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با اشاره به نقش صنعت در تشدید پدیده گرد و غبار اظهار کرد: با تحلیل‌های انجام‌شده مشخص شد سهم فعالیت‌های صنعتی در برخی مقاطع زمانی از سهم گرد و غبار ناشی از کویر بیشتر بوده است.

وی افزود: این پدیده در کنار آلودگی ناشی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان و تهران، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و تأثیر مستقیم بر کشاورزی و منابع غذایی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: فرسایش خاک و عدم مدیریت درست آن موجب کاهش محصولات کشاورزی شده است؛ امسال حدود ۵۰ درصد کاهش برداشت محصول را شاهد بودیم. شخم زدن نادرست، کاشت درختان ناکافی و عدم تثبیت لایه رویی خاک از عوامل اصلی این وضعیت است.

حمیدی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران، ادامه داد: کاهش درآمد خانوارها به دلیل افت تولیدات کشاورزی می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت شود. بنابراین لازم است برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت خاک، بهبود روش‌های کشاورزی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود.

وی بر اهمیت توجه شهرداری‌ها و برنامه‌ریزان شهری به موضوع خاک و محیط زیست تاکید کرد و گفت: این مسئله فراتر از مسائل کشاورزی، مستقیماً با امنیت و سلامت جامعه مرتبط است.

کد خبر 6684299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها