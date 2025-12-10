فرسایش خاک و گرد و غبار تهدیدی برای کشاورزی و امنیت اجتماعی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با اشاره به نقش صنعت در تشدید پدیده گرد و غبار اظهار کرد: با تحلیلهای انجامشده مشخص شد سهم فعالیتهای صنعتی در برخی مقاطع زمانی از سهم گرد و غبار ناشی از کویر بیشتر بوده است.
وی افزود: این پدیده در کنار آلودگی ناشی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان و تهران، سلامت مردم را به خطر میاندازد و تأثیر مستقیم بر کشاورزی و منابع غذایی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: فرسایش خاک و عدم مدیریت درست آن موجب کاهش محصولات کشاورزی شده است؛ امسال حدود ۵۰ درصد کاهش برداشت محصول را شاهد بودیم. شخم زدن نادرست، کاشت درختان ناکافی و عدم تثبیت لایه رویی خاک از عوامل اصلی این وضعیت است.
حمیدی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران، ادامه داد: کاهش درآمد خانوارها به دلیل افت تولیدات کشاورزی میتواند منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی و جرم و جنایت شود. بنابراین لازم است برنامهریزی جدی برای مدیریت خاک، بهبود روشهای کشاورزی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی و اجتماعی انجام شود.
وی بر اهمیت توجه شهرداریها و برنامهریزان شهری به موضوع خاک و محیط زیست تاکید کرد و گفت: این مسئله فراتر از مسائل کشاورزی، مستقیماً با امنیت و سلامت جامعه مرتبط است.
