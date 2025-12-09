اورژانس از تصادف ۱۱ خودرو در اتوبان تهران-پردیس و مصدومیت ۳ نفر خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در بامداد امروز در آزادراه تهران - پردیس خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۰۱:۰۴ بامداد روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در باند غربی آزادراه تهران–پردیس به سمت تهران و یک کیلومتر پایینتر از راهداری رخ داد.
وی افزود: این حادثه که در آن ۱۱ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کرده بودند، ساعت ۰۳:۲۶ به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
توکلی با بیان اینکه در این سانحه سه نفر دچار مصدومیت شدند، اظهار کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس استان تهران در پایان با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی و ایمنی راهها، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
