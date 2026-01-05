  1. استانها
  2. تهران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

اورژانس از حادثه رانندگی در اتوبان ارتش تهران با ۳۸ مصدوم خبرداد

اورژانس از حادثه رانندگی در اتوبان ارتش تهران با ۳۸ مصدوم خبرداد

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از مصدومیت ۳۸ نفر در یک حادثه رانندگی در اتوبان ارتش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام جزئیات یک حادثه رانندگی گفت: عصر امروز یک دستگاه اتوبوس در اتوبان ارتش مسیر غرب به شرق، محدوده خروجی امام علی (ع) جنوب، با مانع برخورد کرد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۵:۴۹ روز ۱۵ دی ۱۴۰۴ به مرکز ارتباطات اورژانس تهران گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

توکلی با اشاره به توان عملیاتی به کارگیری شده در این مأموریت اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه موتورلانس، چهار دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک خودروی فرماندهی حضور داشتند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: در مجموع ۳۸ نفر در این تصادف مصدوم شدند که همه مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و وضعیت تمامی مصدومان تحت پیگیری تیم‌های درمانی قرار دارد.

کد خبر 6714811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها