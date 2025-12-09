کلیسای متروکه ۱۲۰ ساله در استرالیا مسجد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه‌هاست که کلیسای پیشین «لیندیس‌فارن یونایتینگ» در کنار یک بزرگراه در هوبارت متروکه مانده بود؛ اما اکنون جامعه مسلمانان هوبارت در ایالت تاسمانی استرالیا در حال دمیدن حیاتی تازه به این بنای مسیحیِ صدساله هستند؛ اقدامی که از سوی شورای کلیسای متحد تاسمانیا نیز مورد استقبال قرار گرفته است.

روهان پریور، مسئول رابط شورای کلیسای متحد تاسمانی(SLM)، در این‌باره گفت: چیزی که واقعاً برای ما ارزشمند است این است که این مکان همچنان جای گردهمایی اجتماعی، تأمل و عبادت، و مکانی برای آرامش، سلامت و مراقبت باقی خواهد ماند. این همان کارکردی است که از سال ۱۹۰۳، زمان ساخت این بنا، داشته و همواره کانون جامعه محلی بوده است.

هود الدواحده و هبه کلجه، از کارکنان حوزه سلامت و بهداشت، به همراه جامعه مسلمانان هوبارت در حال تغییر کاربری این کلیسای سابق به مسجدی با نام «خانه هدایت هوبارت» هستند؛ مکانی که امیدوارند بتواند خلأ موجود در خدمات مذهبی و فرهنگی برای خانواده‌های مسلمان را پر کند.

الدواحده با اشاره به پیشینه تاریخی این بنا گفت: مایلم به میراث زیبای این کلیسای سابق که در سال ۱۹۰۳ به‌عنوان محلی برای عبادت ساخته شده ادای احترام کنم. این بنا بیش از یک قرن به جامعه خدمت کرده و خانه هدایت هوبارت نیز همین مسیر را ادامه خواهد داد.

بر اساس این طرح، قرار است آموزش‌های ساده اسلامی، کلاس‌های زبان عربی و گفت‌وگوهای بین‌ادیانی در این مرکز برگزار شود؛ فعالیت‌هایی که به گفته کلجه در حفظ پیوند نسل جوان با هویت دینی و اجتماعی خود نقش مهمی دارد.

کلجه افزود: ما همه چیز اینجا را دوست داریم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم بمانیم.

اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان اعلام کرده‌اند که ایالت تاسمانی پس از همه‌گیری کرونا با نخستین دوره طولانی «فرار مغزها» روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که طی سال‌های اخیر شمار افرادی که این ایالت را ترک کرده‌اند از کسانی که به آن مهاجرت کرده‌اند بیشتر بوده است.

الدواحده و کلجه می‌گویند، برخی از ساکنان سابق ایالت تاسمانیا نیز به دلیل کمبود امکانات مذهبی و فرهنگی، این ایالت را ترک می‌کنند.

تاسمانی تنها ایالت یا قلمرو استرالیاست که مدرسه اسلامی ندارد؛ هرچند دبستان «بوون رود» در شمال هوبارت از امسال ارائه درس‌های مطالعات اسلامی را آغاز کرده است. در حال حاضر، تاسمانیا تنها سه مسجد اسلامی در شهرهای هوبارت و لانسستون دارد.

روهان پریور که برای دیدار با الدواحده و کلجه از لانسستون به هوبارت سفر کرده بود، گفت سازمان او از این طرح بسیار خرسند است.

وی افزود: تعهد آن‌ها به جامعه، آموزش و حضور فعال در میان مردم، چیزی است که همه ما را غنی‌تر می‌کند.

روزالیند تری، کشیش بازنشسته کلیسای متحد، نیز با اشاره به مشترکات ادیان ابراهیمی گفت: پیروان مسیحیت، اسلام و یهودیت همگی اهل کتاب‌اند. ما نام‌های متفاوتی برای خدا به کار می‌بریم، اما همگی خدای واحدی را می‌پرستیم.

با کاهش و سالخوردگی جمعیت، کلیسای متحد تاسمانیا تصمیم به فروش کلیسای لیندیس‌فارن گرفت.

پریور با اذعان به احساس اندوه برخی از اعضا گفت: اما اکنون زندگی تازه‌ای در راه است؛ جامعه‌ای نو با ایمان دینی که هرچند رنگ‌وبویی متفاوت از مسیحیت کلیسای متحد دارد، اما روح ایمان و عبادت را زنده نگه می‌دارد.