به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و پاسداشت فعالیتهای قرآنی در بستر مردمی و بسیجی «جشن چلچراغ آیهها» و تکریم برترینهای سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم، فعالان قرآنی، مربیان طرحهای تلاوت و جمعی از قاریان برگزار میشود.
این برنامه که با محوریت ترویج معارف نورانی قرآن کریم و ایجاد پیوند عمیقتر جامعه محلی با مفاهیم دینی اجرا میشود، در اغلب استانها بهصورت منظم برنامهریزی شده و زمان، مکان و جزئیات هر ویژهبرنامه براساس اطلاعات دریافتی از نواحی مقاومت بسیج جمعبندی شده است.
محتوای برنامهها شامل تلاوت، آموزش نکات کوتاه تدبر و تفسیر، اجرای سرودهای انقلابی و آئینی، سخنرانیهای کوتاه اخلاقی، حضور چهرههای شاخص قرآنی و برگزاری مسابقات فرهنگی است. در ادامه، به تفکیک استانها، جزئیات بخشی از اجرای این جشن قرآنی را در برخی شهرها و بخشهای مختلف کشور ارائه میشود.
جزئیات برخی از برنامههای «چلچراغ آیهها» در استانها
استان اردبیل
برنامههای این استان در شهرستانهای سرعین، اردبیل، نمین و نیر برگزار میشود.
تاریخ برگزاری بیشتر محافل در روز ۲۰ آذر تعیین شده و در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۲۰ برپا میشود.
قاریانی همچون سیدمرتضی فتحی، میلاد هدایت، افشین ولایی و رزمآور در برنامههای مختلف حضور دارند.
محل برگزاری از حسینیهها تا پایگاههای مقاومت متغیر است.
استان آذربایجان شرقی
ویژهبرنامهها در شهرستانهای تبریز، مرند، بستانآباد، اسکو و… با حضور فعال مربیان قرآن برگزار میشود.
زمان برگزاری بین ۲۱ تا ۲۳ آذر و با ظرفیتهایی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر برگزار میشود.
قاریانی همچون جواد خادم، علی ملکی و احسان روشنضمیر اجرای بخشهای تلاوت را برعهده دارند.
استان آذربایجان غرب ی
در شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، میاندوآب و … برنامهها با حضور خانوادهها برگزار میشود.
برخی مراسم در ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ برگزار میشود و حداکثر ظرفیت ثبتشده ۵۰۰ نفر است.
حضور قاریانی، چون رضا حیدری و حامد نادری از نکات قابل توجه استان است.
استان اصفهان
مراسم در خوراسگان، نائین، اردستان، فلاورجان و… برگزار میشود.
زمان اجرای بیشتر برنامهها ۲۲ آذر همراه با اجراهای گروه تواشیح محلی است.
میانگین مشارکت مردمی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر ثبت شده و قاریانی همچون سیدمجتبی سادات و مرتضی هاشمی حضور دارند.
استان البرز
مراسم در کرج، فردیس، محمدشهر و… با محوریت پایگاههای مقاومت برگزار میشود.
تاریخ برگزاری عمدتاً ۲۱ و ۲۲ آذر و با میانگین حضور ۱۲۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان فعال استان شامل سعید یوسفی، محمدرضا برومند و روحالله جلالی در این برنامهها به اجرای تلاوت میپردازند.
استان بوشهر
در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، کنگان و… برنامهها با فضای صمیمی و خانوادگی برگزار میشود.
بازه زمانی برگزاری ۱۷ تا ۱۹ آذر و ظرفیت برخی مراسم تا ۳۵۰ نفر است.
حضور چهرههایی همچون محسن بحرانی برنامهها را تقویت میکند.
استان تهران
در تهران بزرگ و شهرستانهای مختلف ازجمله اسلامشهر، ری، پردیس، شمیرانات، رباط کریم و...
در برخی نواحی تعداد شرکتکنندگان به ۷۰۰ نفر میرسد.
تاریخ اجرای محافل ۱۶ تا ۲۲ آذر و زمان بیشتر آنها ساعت ۱۸ تا ۲۰ است.
قاریان استان ازجمله حسین قاسمی، حمید خادمی و سیدحجت موسوی اجرای تلاوتها را بر عهده دارند.
استان خراسان رضوی
این استان از بیشترین تعداد محافل برخوردار است.
برنامهها در مشهد، طرقبه، بردسکن، سبزوار، تربتحیدریه و… برگزار میشود.
زمان برگزاری عمدتاً ۲۰ تا ۲۳ آذر و با جمعیتهایی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر است.
قاریانی مانند محمدشریف حسینیان و مجتبی حسینی در این محافل حضور دارند.
استان خراسان جنوبی
شهرستانهای بیرجند، طبس، قاین و… میزبان این جشن هستند.
برگزاری اغلب برنامهها در ۱۹ و ۲۰ آذر است و جمعیتها بین ۱۵۰ تا ۲۸۰ نفر ثبت شده است.
قاریان مطرح شامل مرتضی مبشری و کریم رحیمی هستند.
استان خراسان شمالی
در شیروان، اسفراین، بجنورد و فاروج برنامهها با محوریت پایگاههای مقاومت برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر است.
قاریانی همچون محمدرضا اکبری حضور دارند.
استان خوزستان
برنامهها در اهواز، دزفول، آبادان و اندیمشک برگزار میشود.
زمان اجرای مراسم بین ۱۸ تا ۲۲ آذر است و جمعیت حاضر در برخی محافل به بیش از ۴۰۰ نفر میرسد.
قاریانی مانند علیاصغر کاظمی و مصطفی احمدی در بخشهای تلاوت حضور دارند.
استان فارس
شهرهای شیراز، مرودشت، فسا و جهرم میزبان برنامهها هستند.
برگزاری جشنها بین ۱۹ تا ۲۱ آذر برنامهریزی شده و ظرفیت شرکتکنندگان از ۱۵۰ تا ۳۵۰ نفر است.
قاریان برجسته شامل حمیدرضا عرب و سیدهزهرا موسوی حضور دارند.
استان قزوین
در قزوین، تاکستان و آبیک برنامهها برگزار میشود.
زمان برگزاری بیشتر محافل ۲۰ و ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان فعال استان شامل امیرحسین صادقی و نسترن حسینی هستند.
استان قم
مراسم در قم و شهرستان جعفریه برگزار میشود.
زمان اجرای محافل بین ۲۱ تا ۲۲ آذر است و شرکتکنندگان از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر متغیر هستند.
قاریانی مانند حسین یوسفی و زهرا موسوی در اجرای تلاوتها حضور دارند.
استان کردستان
برنامهها در سنندج، سقز و بانه برگزار میشود.
زمان برگزاری ۱۹ تا ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۲۰ تا ۲۷۰ نفر است.
قاریانی همچون فرزاد کریمی و علی مرادی حضور دارند.
استان کرمان
شهرهای کرمان، رفسنجان و سیرجان میزبان برنامهها هستند.
زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکتکنندگان بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ نفر است.
قاریان استان شامل محمدرضا اسدی و حسن زارعی هستند.
استان کرمانشاه
مراسم در کرمانشاه، اسلامآباد غرب و کنگاور برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۱ تا ۲۳ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر است.
قاریان برجسته شامل علی کاظمی و سعید احمدی حضور دارند.
استان کهگیلویه و بویراحمد
برنامهها در یاسوج، گچساران و دهدشت برگزار میشود.
زمان برگزاری ۱۹ و ۲۰ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان محلی شامل مهدی موسوی و زهرا حسینی حضور دارند.
استان گلستان
در گرگان، گنبد کاووس و علیآباد برنامهها برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکتکنندگان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.
قاریان استان شامل سعید فلاح و سمیه رضایی حضور دارند.
استان گیلان
شهرهای رشت، لاهیجان و آستارا میزبان جشنها هستند.
برگزاری مراسم بین ۱۹ تا ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان برجسته شامل امیرحسین احمدی و نسترن موسوی حضور دارند.
استان لرستان
برنامهها در خرمآباد، بروجرد و دورود برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکتکنندگان بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر است.
قاریان استان شامل محمدمهدی حسینی و سارا کریمی حضور دارند.
استان مازندران
شهرهای ساری، بابل و آمل میزبان برنامهها هستند.
برگزاری مراسم بین ۱۸ تا ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.
قاریان برجسته شامل علی موسوی و زهرا احمدی حضور دارند.
استان مرکزی
در اراک، ساوه و خمین برنامهها برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر است و ظرفیت شرکتکنندگان بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان استان شامل امیرحسین صادقی و مریم رضایی حضور دارند.
استان هرمزگان
برنامهها در بندرعباس، میناب و قشم برگزار میشود.
زمان برگزاری ۱۹ تا ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان استان شامل رضا احمدی و زهرا موسوی حضور دارند.
استان همدان
شهرهای همدان، نهاوند و ملایر میزبان جشنها هستند.
برگزاری مراسم بین ۲۰ تا ۲۲ آذر است و ظرفیت شرکتکنندگان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.
قاریان برجسته شامل محمدمهدی موسوی و نسترن رضایی حضور دارند.
استان یزد
مراسم در یزد، میبد و اردکان برگزار میشود.
زمان برگزاری ۲۱ تا ۲۳ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.
قاریان استان شامل سعید احمدی و زهرا موسوی حضور دارند.
استان زنجان
این مراسم در هشت شهرستان و با حضور قاریان برجسته استان برگزار خواهد شد. برنامهها در تاریخ ۲۰ آذرماه و در ساعات مختلف صبح و عصر اجرا میشوند.
محلهای برگزاری شامل حسینیه عاشقان ثارالله (ع) در شهر زنجان، حرم قیدارنبی (ع) در خدابنده، مساجد جامع در شهرستانهایی مانند ایجرود و ابهر، مصلای نمازجمعه در خرمدره و ماهنشان، مصلای نمازجمعه آببر در طارم و مسجد بابالحوائج (ع) در سلطانیه است.
پیشبینی میشود جمعیت شرکتکننده در این شهرستانها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر باشد.
قاریان نامآشنا و استادانی همچون عتیقزاده، سیدوحید موسوی، مهدی کرمی، مسلم مقدم، سیدنعیم ابراهیمی، مهدی کردلو، غیاثعلی یوسفی و علی هادی، تلاوت قرآن کریم را انجام خواهند داد.
استان سیستان و بلوچستان
مراسم چلچراغ در شهرستانهای متعددی این استان برنامهریزی شده است. شهرستانهای زاهدان، زابل، بمپور، چابهار، خاش و چندین نقطه دیگر، میزبان این مراسم در روزهای ۲۰ تا ۲۳ آذر خواهند بود.
ساعات برگزاری اغلب در صبح یا عصر است و مکانهایی مانند کانون شهید حسین عالی و مسجد آلنبی در زاهدان، حسینیه سیستانیها و مسجد مرحوم شریفی در زابل، سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی در چابهار و مسجد علی ابن ابیطالب (ع) در خاش، محل تجمع علاقهمندان خواهند بود.
جمعیت پیشبینی شده بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر متغیر است. تلاوت به عهده قاریانی، چون مرعشی، مهدی شبانی، حافظ دستوان، حسین عبداللهزاده، مهدی کیخا مؤمن و حسن جلالی خواهد بود.
استان سمنان
میزبان این مراسم در شهرستان شاهرود است. این برنامه در تاریخ ۲۰ آذر، ساعت ۱۸ در مسجد مصلای شاهرود برگزار میشود و انتظار میرود حدود ۳۰۰ نفر در آن شرکت کنند. قاری این محفل سیدیوسف حسینی است.
استان چهارمحال و بختیاری
مراسم چلچراغ در شهرکرد برگزار میشود. این محفل در تاریخ ۲۰ آذر، ساعت ۱۸ در محل امامزادگان دو معصوم (ع) برپا خواهد شد و پیشبینی میشود ۳۰۰ نفر از اهالی قرآن در آن حضور یابند. تلاوت را احسان منصوری برعهده دارد.
این مراسم با هدف انس هر چه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم و تبیین مفاهیم ایستادگی و مقاومت در مکتب اهل بیت (ع) سازماندهی شدهاند.
