طرح ملی «مسجد پایگاه قرآن» در مساجد لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چگنی نژاد در مراسم رونمایی از صفحه اختصاصی «مسجد، پایگاه قرآنی» استان لرستان با اشاره به اجرای طرح در استان لرستان، اظهار داشت: این طرح با رویکرد توسعه و تقویت فرهنگ قرآنی در بین آحاد مردم جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان برگزار می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح ملی «مسجد، پایگاه قرآن» مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر احیای جلسات سنتی قرآن کریم در مساجد و تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآن است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اجرای موفق طرح روزانه تلاوت نور در مساجد سراسر کشور توسط ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، افزود: برگزاری محافل قرآنی، اجرای طرح تفسیر قرآن توسط ائمه جماعت، برگزاری مسابقات قرآنی سراسری مده‌امتان و برگزاری کلاس‌های آموزشی قرآنی شامل قرائت قرآن، آموزش تجوید، صوت و لحن و اذان و… در دستور کار کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قرار دارد.

چگنی نژاد با اشاره به اینکه امسال طرح ملی «مسجد پایگاه قرآن» در مساجد آغاز شده است، ادامه داد: مدیران کانون‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه بچه‌های مسجد درخواست حضور قاری قرآن را ثبت کرده و برنامه‌های کرسی تلاوت را با حضور قاریانی که برای حضور در کرسی‌های تلاوت با ثبت‌نام در سامانه اعلام آمادگی کرده‌اند، انجام دهند.

وی گفت: در راستای اجرای طرح «مسجد، پایگاه قرآن» و در تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر هر مسجد یک پایگاه قرآنی، ۳۰ تاکنون پایگاه قرآنی در کانون‌های مساجد استان لرستان راه‌اندازی شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان، بیان کرد: در راستای اجرای طرح مسجد، پایگاه قرآن کرسی‌های تلاوت به‌منظور برپایی محافل انس با قرآن کریم و طرح تلاوت مجلسی به کانون فرهنگی هنری مجری این طرح اهدا شده است.

چگنی نژاد با یادآوری اینکه اطلاعات مربوط به قاریان قرآن در سامانه هر مسجد، پایگاه قرآنی ثبت شده است، گفت: هر کانونی که درخواست قاری برای برگزاری محافل قرآنی دارد می‌تواند با مراجعه به این سامانه قاری موردنظر را به محفل خود دعوت کند.

وی افزود: ترویج سبک زندگی قرآنی و معارف قرآنی و حرکت به سمت فهم قرآن، انس با قرآن، قرارگرفتن تلاوت در خدمت تأثیرگذاری بر مستمع و تحقق منویات رهبری را از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان، اظهار کرد: در این طرح به‌صورت هفتگی محافل قرآنی و تلاوت مجلسی قرآن با دعوت از قاریان برجسته استان که در سامانه معرفی شده‌اند به میزبانی مساجد برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، پایگاه قرآنی در طرح «مسجد، پایگاه قرآن» به مساجدی اطلاق می‌شود که هر هفته جلسات تلاوت مجلسی قرآن را اجرایی کنند.