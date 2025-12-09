فرماندار کنگان: پایداری پوشش ارتباطی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر سه‌شنبه در نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از اقدامات حوزه ارتباطات در شهرستان کنگان گفت: توسعه ارتباطات با توجه به گسترش جمعیت و مراکز صنعتی در شهر کنگان نیاز به توجه بیشتری دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت ارتباطات در این شهرستان خبر داد و افزود: فرمانداری کنگان آمادگی همکاری و حمایت در اجرای طرح G-NAF در سطح شهرستان را دارد.

فرماندار کنگان در ادامه خواستار پایداری پوشش ارتباطی شعب اخذ رأی در انتخابات پیش رو شد.

نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان کنگان در دفتر فرمانداری این شهرستان با حضور فرماندار کنگان، مدیران واحدهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.