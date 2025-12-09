استاندار کرمان: جامعه محلی کرمان باید درگیر توسعه و رفع محرومیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح سهشنبه در نشست شورای اداری استان کرمان که با حضور رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد گفت: بنیاد مستضعفان دارای تجربه خوبی در حوزه محرومیتزدایی بوده و همراه با برنامههای تحولی در حال اجرا، به رشد و پیشرفت بیشتر استان کرمان کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: انعقاد تفاهم نامه استانداری و بنیاد مستضعفان، راهبردهایی برای توسعه استان کرمان و رفع بعضی از مشکلات در حوزه آموزش، سلامت، مسکن روستایی و اشتغال به همراه خواهد داشت که در چارچوب سند کرمان برفراز میتواند کمک کند تا توانمندسازی استان در کنار منابع بنیاد مستضعفان، شرایط خوبی را رقم بزند.
طالبی، با بیان اینکه تجارب ابتری در کرمان از فعالیت بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعهگنج با وجود همه زحمات شاهد بودیم که تحول مورد انتظار حاصل نشد، گفت: مهمترین مشکل برنامههای قبلی این بود که جامعه محلی درگیر موضوع توسعه و رفع محرومیتها و ایجاد اشتغال نشد.
وی ادامه داد: مصداق بارز آن این است که در شهرستانی با چندین هزار تن تولید کنجد؛ تنها یک واحد فرآوری تأسیس و آن هم به تعطیلی کشیده شد.
استاندار کرمان با بیان اینکه در حوزه درمانی نیازمند همراهی بنیاد مستضعفان هستیم اظهار داشت: اقدامات شاخصی در توسعه اقتصاد محلی و اشتغال پایدار میتواند انجام شود که مسیر آن به خوبی طراحی و منابع آن نیز در بنیاد و حوزه مسؤلیت اجتماعی پیشبینی شده است.
طالبی، از ظرفیتهای بلااستفاده بنیاد مستضعفان در استان کرمان نام برد و عنوان کرد: در شهرستان قلعهگنج ظرفیتهایی است که بخش دولتی و خصوصی متقاضی برای بهرهبرداری مناسب از آنها هستند.
وی ادامه داد: بزرگترین سرمایه بلااستفاده ظرفیتهای بنیاد مستضعفان در کرمان، مجموعه سالنهای مربوط به کارخانه نساجی است که با رویکردهای بنیاد در مشاغل خرد و حمایت از صنایع دستی بهترین مکان برای ایجاد زیستبوم یکپارچه صنایع خلاق و فناور در استان است.
