طالبی: آثار نیک‌ اندیشی فعالان دانشجویی را در مسیر توسعه کرمان ببینیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام محمدعلی طالبی، به مناسبت ۱۶ آذر ماه روز دانشجو آمده است:
«به نام خداوند جان و خرد»
دانشجو؛ مطالبه گر، تحولخواه و کنشگر جامعه است که با روحیه عدالتخواهی و حقیقتجویی، آغازگر بسیاری از تحولات مثبت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوران خویش است.
هویت دانشگاه و دانشجو، تحلیل، نقد و مطالبه گری است و روز دانشجو نماد پیشتازی جنبش دانشجویی به عنوان یکی از ریشهدارترین جنبشهای ایران در مطالبه گری و پیگیری حقوق و خواستههای مردم است.
توسعه کشور بدون پیوند میان مردم، دانشگاه و حاکمیت ممکن نیست. تقویت پاسخگویی و مسئولیتپذیری از شاخصههای حکمرانی خوب است و یکی از اقشاری که میتواند به تحقق این شاخصها کمک کند، دانشجویان هستند؛ چرا که دانشجوی امروز تحلیلگر و دغدغهمند به مسائل جامعه است.
در همین راستا این نقش را برای دانشجو قائل هستیم که مطالبه گر باشد و با اظهارات و تحلیلهای دانشمحور و پژوهش محور، به عنوان پیشران در مسیر تحقق کرمان برفراز ایفای نقش کند.
آینده کرمان بدون مشارکت نسل جوان قابل تصور نیست، امید آنکه شاهد پویایی و سرزندگی تشکلها و فعالان دانشجویی در استان باشیم و آثار نیکاندیشی آنها را در مسیر توسعه کرمان ببینیم.
با درود بر شهیدان پاکباز ۱۶ آذر؛ فرا رسیدن روز دانشجو را به دانشجویان عزیز استان کرمان تبریک میگویم و از خدای منان توفیق روز افزون همگان را خواستارم.
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان
