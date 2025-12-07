طالبی: آثار نیک‌ اندیشی فعالان دانشجویی را در مسیر توسعه کرمان ببینیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام محمدعلی طالبی، به مناسبت ۱۶ آذر ماه روز دانشجو آمده است:

«به نام خداوند جان و خرد»

دانشجو؛ مطالبه گر، تحول‌خواه و کنشگر جامعه است که با روحیه عدالت‌خواهی و حقیقت‌جویی، آغازگر بسیاری از تحولات مثبت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوران خویش است.

هویت دانشگاه و دانشجو، تحلیل، نقد و مطالبه گری است و روز دانشجو نماد پیشتازی جنبش دانشجویی به عنوان یکی از ریشه‌دارترین جنبش‌های ایران در مطالبه گری و پیگیری حقوق و خواسته‌های مردم است.

توسعه کشور بدون پیوند میان مردم، دانشگاه و حاکمیت ممکن نیست. تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از شاخصه‌های حکمرانی خوب است و یکی از اقشاری که می‌تواند به تحقق این شاخص‌ها کمک کند، دانشجویان هستند؛ چرا که دانشجوی امروز تحلیلگر و دغدغه‌مند به مسائل جامعه است.

در همین راستا این نقش را برای دانشجو قائل هستیم که مطالبه گر باشد و با اظهارات و تحلیل‌های دانش‌محور و پژوهش محور، به عنوان پیشران در مسیر تحقق کرمان برفراز ایفای نقش کند.

آینده کرمان بدون مشارکت نسل جوان قابل تصور نیست، امید آنکه شاهد پویایی و سرزندگی تشکل‌ها و فعالان دانشجویی در استان باشیم و آثار نیک‌اندیشی آنها را در مسیر توسعه کرمان ببینیم.

با درود بر شهیدان پاکباز ۱۶ آذر؛ فرا رسیدن روز دانشجو را به دانشجویان عزیز استان کرمان تبریک می‌گویم و از خدای منان توفیق روز افزون همگان را خواستارم.

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان